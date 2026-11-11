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Τέσσερα άτομα παρουσιάστηκαν σήμερα στις ανακριτικές αρχές, με τους περισσότερους να αφήνονται ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του δικτύου επιχειρήσεων εστίασης, που χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες για τη συσσώρευση χρεών, απολογείται αυτή την ώρα.

Ο δικηγόρος της υπόθεσης έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Πέμπτη.

Η δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.200 άτομα, ενώ η διαδικασία των απολογιών για τους 16 συλληφθέντες θα ολοκληρωθεί αύριο.

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Συνεχίζονται σήμερα από το πρωί, για δεύτερη ημέρα, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με τις εταιρείες-βιτρίνες και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών βρέθηκαν τέσσερις από τους 16 συνολικά κατηγορούμενους. Πρόκειται για έναν δικηγόρο, έναν επιχειρηματία και δύο ακόμα άτομα. Μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Αυτή την ώρα απολογείται ο επιχειρηματίας που κατηγορείται για την υπόθεση.

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Πρόκειται για έναν 33χρονο επιχειρηματία η εμπλοκή του οποίου αφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ, οικονομικό δίκτυο με τη μορφή ομίλου επιχειρήσεων εστίασης που αναπτύχθηκε την περίοδο 2018-2026 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.

Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων, ενώ η λειτουργία τους εμφανιζόταν να περνά διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητά τους. Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Τι υποστήριξαν



Πρόκειται για έναν 39χρονο συνεργάτη επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον, στον 39χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο τελευταίος φέρεται να κατονομάζεται στη δικογραφία ως υπεύθυνος για τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά.

Κατά την απολογία του φαίνεται να αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας απλός υπάλληλος και δεν είχε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που περιγράφονται στη δικογραφία.

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Από την άλλη, η 51 ετών κατηγορούμενη, η οποία εμφανίζεται, κατά τη δικογραφία, ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να απολογήθηκε ότι υπέγραψε ένα έγγραφο, πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως ισχυρίστηκε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Νέα προθεσμία για τον δικηγόρο

Ο δικηγόρος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση, ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία κι αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά ενώπιον της ανακρίτριας αύριο, Πέμπτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας, η οποία εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

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Τι έγινε στις χθεσινές απολογίες

Στη χθεσινή πρώτη ημέρα των απολογιών καταθέσεις έδωσαν επτά κατηγορούμενοι, από τους συνολικά 16 συλληφθέντες, με τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου, να οδηγείται στις φυλακές, ενώ οι υπόλοιποι έξι, ανάμεσά τους και ο Ερρίκος Πετιλόν, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε τέσσερις επιχειρηματίες (από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση) επιβλήθηκαν επιπλέον χρηματικές εγγυήσεις, ύψους από 5.000 έως 20.000 ευρώ. Η διαδικασία ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης όσον αφορά τους συλληφθέντες θα ολοκληρωθεί αύριο.

Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει πάνω από 1.200 άτομα.

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Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr

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