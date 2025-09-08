Στη φυλακή οδηγήθηκαν 6 από τους 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του κυκλώματος λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων, μετά από μια μακρά και εξαντλητική διαδικασία απολογιών που διήρκεσε μέχρι αργά χθες βράδυ.

Ανάμεσα στους 6 προφυλακισμένους είναι ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός, οι δύο υπαρχηγοί –σύμφωνα με το κατηγορητήριο– καθώς και τρία ακόμη άτομα.Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με περιοριστικούς όρους και άλλοι χωρίς.

Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, ενώ οι περισσότεροι από τους συγκατηγορούμενούς του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση αυτής και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με λαθρεμπόριο ή παράνομες πρακτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος επιχειρηματίας αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εμφανίζεται από το κατηγορητήριο ως υπαρχηγός του κυκλώματος, φέρεται να ισχυρίστηκε πως οι επιχειρήσεις του είναι καθ’ όλα νόμιμες και ότι διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη εισαγωγή χρωματικών διαλυτών στην Ελλάδα.

«Έχω ελεγχθεί πολλές φορές από τις τελωνειακές αρχές και ποτέ δεν βρέθηκε τίποτε παράνομο», φέρεται να είπε.

Η δομή και δράση του κυκλώματος

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα λειτουργούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2025 με ιεραρχική δομή και δύο βασικές υποομάδες:

Η πρώτη υποομάδα, με έδρα εικονική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, εισήγαγε μεγάλες ποσότητες χημικών διαλυτών από τη Βουλγαρία, που χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση καυσίμων. Οι διαλύτες μεταγγίζονταν σε υπόγειες δεξαμενές στην περιοχή Τρικάλων και στη συνέχεια αναμειγνύονταν με καύσιμα, τα οποία διοχετεύονταν σε πρατήρια.

Η δεύτερη υποομάδα εξειδικευόταν σε εικονικές εξαγωγές καυσίμων προς την Αλβανία, αξιοποιώντας παραποιημένα τελωνειακά έγγραφα. Στην πραγματικότητα, οι ποσότητες παρέμεναν στην Ελλάδα και διακινούνταν χωρίς την καταβολή φόρων και τελωνειακών δασμών.

Με τον τρόπο αυτό, η οργάνωση φέρεται να πέτυχε διπλό όφελος: φοροδιαφυγή και νομιμοφάνεια μέσω ψευδών παραστατικών.

Τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούσαν

Η οργάνωση, με βάση τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο μεθόδων για να παραπλανεί τόσο τις αρχές όσο και τους καταναλωτές:

Χρησιμοποιούσε παράνομα λογισμικά σε αντλίες καυσίμων, που αλλοίωναν τις μετρήσεις, παραδίδοντας έως και 25% μικρότερη ποσότητα από την αναγραφόμενη στην απόδειξη.

Εφάρμοζε προγράμματα παραποίησης δεδομένων, ώστε να μην αποστέλλονται πραγματικά στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ.

Διέθετε εικονικά παραστατικά για να καλύπτει τις κινήσεις καυσίμων και να αποκρύπτει τα παράνομα κέρδη.

Τα νοθευμένα καύσιμα κατέληγαν σε πρατήρια στην Αττική (Άνω Λιόσια, Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι, Παλαιό Φάληρο), αλλά και σε περιοχές της Ηπείρου, της Λακωνίας και των Τρικάλων.

Πληροφορίες από dikastiko.gr