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Με τις τιμές της βενζίνης να έχουν αυξηθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, ολοένα και περισσότεροι οδηγοί αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος των μετακινήσεών τους. Ανάμεσα στις πρακτικές που συζητούνται συχνά, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, είναι και η επιλογή της ώρας ανεφοδιασμού.

Το κόστος των καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για μεγάλο μέρος των οδηγών στη χώρα μας, ειδικά τους τελευταίους μήνες, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν επηρεάσει άμεσα την αγορά ενέργειας και κατ’ επέκταση τις τιμές στα πρατήρια.

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Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πολλοί οδηγοί εξετάζουν κάθε πιθανή λύση εξοικονόμησης, δίνοντας προσοχή ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης. Μία από τις θεωρίες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια και επανέρχεται δυναμικά κάθε καλοκαίρι, υποστηρίζει ότι ο ανεφοδιασμός κατά τις νυχτερινές ώρες μπορεί να προσφέρει καλύτερη αξιοποίηση των χρημάτων που δαπανώνται για καύσιμα.

Η θεωρία αυτή βασίζεται στην επίδραση της θερμοκρασίας στα καύσιμα. Σύμφωνα με όσους την υποστηρίζουν, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, τα καύσιμα εμφανίζουν μεγαλύτερη πυκνότητα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να λαμβάνει περισσότερο «πραγματικό» καύσιμο για την ίδια ποσότητα λίτρων και χρημάτων.

Η λογική αυτή συνδέεται με το φαινόμενο της θερμικής διαστολής των υγρών. Όπως συμβαίνει με πολλά υλικά, έτσι και τα καύσιμα διαστέλλονται όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και συστέλλονται όταν μειώνεται. Θεωρητικά, επομένως, ένα λίτρο βενζίνης σε χαμηλότερη θερμοκρασία περιέχει ελαφρώς μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου σε σύγκριση με ένα λίτρο σε συνθήκες έντονης ζέστης.

Μάλιστα, ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η διαφορά μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την απόδοση του καυσίμου, κυρίως σε περιόδους έντονου καύσωνα. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυξήσουν τη δημιουργία αφρού κατά τη διαδικασία ανεφοδιασμού, κάτι που υπό ακραίες συνθήκες θα μπορούσε να επηρεάσει την πλήρωση του ρεζερβουάρ.

Η θεωρία αυτή έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοτικότητα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα σχετικό βίντεο που έγινε viral παρουσιάζει εμφανείς διαφορές ανάμεσα σε ανεφοδιασμό που γίνεται μέσα στη μέρα και σε αντίστοιχο ανεφοδιασμό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα πλάνα εμφανίζεται συχνά μεγαλύτερη παρουσία αφρού σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας, στοιχείο που αρκετοί θεωρούν ως ένδειξη ότι χάνεται πραγματική ποσότητα καυσίμου κατά τον ημερήσιο ανεφοδιασμό.

Ωστόσο, οι διαφορές που παρουσιάζονται στα συγκεκριμένα βίντεο δεν μπορούν να γενικευτούν και χρειάζονται αξιολόγηση κατά περίπτωση. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, οι δεξαμενές των πρατηρίων βρίσκονται αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, όπου η θερμοκρασία παραμένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι το αποθηκευμένο καύσιμο δεν επηρεάζεται στον ίδιο βαθμό από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, τα σύγχρονα πρατήρια διαθέτουν τεχνολογίες και συστήματα σχεδιασμένα ώστε να περιορίζουν τις επιπτώσεις των θερμοκρασιακών μεταβολών στη διαδικασία ανεφοδιασμού. Στην πράξη, οι διαφορές που μπορεί να προκύψουν είναι συνήθως μικρές και δύσκολα αντιληπτές από τον μέσο οδηγό.