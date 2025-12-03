Θύμα αρπαγής, ομηρίας, εκβιασμού και ληστείας έπεσε ένας 46χρονος κτηνίατρος στην Κυπαρισσία, το βράδυ της Τρίτης, αλλά οι δράστες τον εγκατέλειψαν σε ερημική παραλία και ενημέρωσε τις αρχές.

Ο 46χρονος, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του περίπου στις 11 τη νύχτα, ήρθε αντιμέτωπος με τέσσερις κουκουλοφόρους, οι οποίοι με την απειλή τον υποχρέωσαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητό τους.

Τον οδήγησαν σε μία ερημική παραλία της περιοχής, όπου με σωματική βία του ζητούσαν να τους αποκαλύψει πού είχε κρύψει το ποσό των 200.000 ευρώ στο πατρικό σπίτι του στα Σεπόλια Αττικής.

Σε κάποιο σημείο τής ομηρίας του, δύο από τους κακοποιούς πήγαν και πάλι στο σπίτι του θύματος στην Κυπαρισσία και επέστρεψαν με το αυτοκίνητό του, αλλά και μετρητά 25.000 ευρώ. Οδήγησαν μέχρι το Βασιλικό Οιχαλίας, σε μία αγροτική περιοχή και εκεί τον εγκατέλειψαν.

Ο 46χρονος κτηνίατρος περπάτησε μέχρι το πλησιέστερο χωριό, βρήκε ανοικτό το καφενείο και κάλεσε την Αστυνομία. Περιέγραψε στους ενστόλους το περιστατικό και τώρα οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας προσπαθούν να βρουν στοιχεία, που θα τους οδηγήσουν στους δράστες.