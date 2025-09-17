Με μια μεγάλη έκπληξη ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Λεβαδειακός επικράτησε με 4-1 του ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μια ιστορική νίκη. ΑΕΚ και ΠΑΟ «έβγαλαν τις υποχρεώσεις» απέναντι σε Αιγάλεω και Athens Kallithea αντίστοιχα.

AEK

Με γκολ του Φραντζί Πιερό στο 23’, η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Αιγάλεω, ξεκινώντας με το «δεξί» τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας. Δοκάρι για το Αιγάλεω.

Ο αγώνας έλαβε χώρα σε έναν κάκιστο αγωνιστικό χώρο, με τον προπονητή των κιτρινόμαυρων, Μάρκο Νίκολιτς, να δηλώνει μεταξύ άλλων: ««Δεν έχουμε πολλά να πούμε. Δεν περίμενα τίποτα παραπάνω. Έπρεπε να φύγουμε με τη νίκη δίχως τραυματισμούς».

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΕΚ / ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης (46′ Βάρκας), Κωστόπουλος, Τάτσης, Καραμπάς (61′ Ξενιτίδης), Τακεσιάν (61′ Γιαννίκος), Τσιλιγγίρης (72′ Αθανασακόπουλος), Κουϊρουκίδης (72′ Κωστέας)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος, Οντουμπάτζο (60′ Κοσίδης), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς, Καλοσκάμης (60′ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (60′ Πινέδα), Ζίνι (46′ Ελίασον), Πιερό

Παναθηναϊκός

Με το πρώτο γκολ του Σίριλ Ντέσερς με τη νέα του ομάδα (30′), το τριφύλλι νίκησε με 1-0 τη φιλοξενούμενη Athens Kallithea. Στον πάγκο των πράσινων βρέθηκε ο Δημήτρης Κοροπούλης, ως υπηρεσιακός προπονητής. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τον ΠΑΟ, 3 πολύ καλές στιγμές για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ / ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παναθηναϊκός (πρ. Δημήτρης Κοροπούλης): Λαφόν, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Μπρέγκου (68′ Μπόκος), Ταμπόρδα (58′ Τσέριν), Τετέ (68′ Μπακασέτας), Ζαρουρί (78′ Τζούρισιτς), Ντέσερς (78′ Πάντοβιτς).

Athens Kallithea (πρ. Κώστας Μπράτσος): Κρεσπί, Ματίγιεβιτς, Πανάγου, Πασαλίδης, Κρίμιτζας (78′ Ζωγραφάκης), Μαυριάς (46′ Ορμενάι), Γρίβας (46′ Σαρδέλης), Γκολφίνος, Σαταριάνο (64′ Μεταξάς), Καστίγιο, Παυλάκης.

ΠΑΟΚ

Απίθανα πράγματα συνέβησαν στη Λιβαδειά, όπου η τοπική ομάδα νίκησε με 4-1 τον φιλοξενούμενο ΠΑΟΚ, παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο.

Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου έβαλε δύσκολα στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ήταν εκτός τόπου και χρόνου και δέχθηκαν 4 γκολ σε 53 λεπτά.

Τα γκολ: Κεντζιόρα (αυτ.), Βήχος, Πεντρόζο και Μανθάτης

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ / ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Κάτρης, Βήχος, Μπάλτσι (46’ Τσοκάι), Μανθάτης, Πεντρόζο, Φίλων (58’ Παλάσιος), Τσιμπόλα (81’ Λιάγκας), Τσιβελεκίδης, Βέρμπιτς (46’ Κωστή), Γκούμας (46’ Συμελίδης)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Τέιλορ (65’ Τέιλορ), Καμαρά, Μπιάνκο (65’ Μεϊτέ), Ιβανούσετς (55’ Τάισον), Μπέρδος (55’ Μύθου), Α.Ζίβκοβιτς, Τσάλοφ (55’ Πέλκας)

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Ηλιούπολη – Βόλος 1-3

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-1

Παναιτωλικός – Άρης 0-1

ΟΦΗ – Καβάλα 3-0

Ατρόμητος – Ελλάς Σύρου 4-2

Μαρκό – ΑΕΛ Novibet 2-2

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ / ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική

Λεβαδειακός 3

ΟΦΗ 3

Ατρόμητος 3

Βόλος 3

Παναθηναϊκός 3

ΑΕΚ 3

Άρης 3

ΑΕΛ Novibet 1

Μαρκό 1

Aστέρας AKTOR 1

Κηφισιά 1

Ηρακλής 0

Ολυμπιακός 0

Αιγάλεω 0

Athens Kallithea 0

Παναιτωλικός 0

Ελλάς Σύρου 0

Ηλιούπολη 0

ΠΑΟΚ 0

Καβάλα 0