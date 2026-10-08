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Υπό κράτηση παραμένει ο 51χρονος μοναχός από τη Ρουμανία, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άνδρες στη Μονή Αγίου Νεοφύτου στην Πάφο. Το Κακουργιοδικείο Πάφου απέρριψε την Τετάρτη το αίτημα της υπεράσπισής του για αποφυλάκιση υπό όρους, κρίνοντας ότι η σοβαρότητα των κατηγοριών δεν επιτρέπει την απελευθέρωσή του.

Ο μοναχός αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα φόνου σε βάρος δύο προσώπων, μετά το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε στις 7 Αυγούστου στους χώρους της μονής.

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Πώς σημειώθηκε η επίθεση

Με βάση το κατηγορητήριο, το περιστατικό άρχισε όταν ο Ηγούμενος ζήτησε από τον 51χρονο να παραδώσει τα κλειδιά του κελιού του και να αποχωρήσει από τη μονή.

Ο μοναχός φέρεται να αντέδρασε και να κινήθηκε εναντίον του Ηγουμένου κρατώντας μαχαίρι. Στην προσπάθειά τους να τον σταματήσουν παρενέβησαν ένας 53χρονος εργαζόμενος της μονής και ένας 27χρονος δόκιμος μοναχός.

Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 51χρονος φέρεται να τραυμάτισε και τους δύο άνδρες. Ο 53χρονος υπέστη σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο 27χρονος τραυματίστηκε στο χέρι.

Οι δύο άνδρες κατάφεραν τελικά να τον αφοπλίσουν, ενώ λίγο αργότερα ο μοναχός συνελήφθη από την Αστυνομία.

Συνεχίζεται η δικαστική διαδικασία

Ο 51χρονος παραμένει κρατούμενος από την ημέρα του περιστατικού, στις 7 Αυγούστου. Το Κακουργιοδικείο απέρριψε το αίτημα να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, επικαλούμενο τη σοβαρότητα των αδικημάτων που αντιμετωπίζει.

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου.

Η υπόθεση είχε προηγουμένως παραπεμφθεί στο Κακουργιοδικείο από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.