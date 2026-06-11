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Την πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Έλενα Τσαγκρινού. Οι δυο τους βρέθηκαν στο Κατράκειο Θέατρο για τη συναυλία της Νατάσας Θεοδωρίδου και παρουσιαστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη σχέση τους, επιβεβαιώνοντας πως είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένοι αυτό το διάστημα.

Η Τσαγκρινού και ο Κωνσταντάρας έκαναν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση

«Είμαστε πολύ καλά όπως μας βλέπεις. Πάει εξαιρετικά» είπε. Όσο για το κομμάτι της λαϊκής ερμηνεύτριας που αφιέρωσε στην Έλενα Τσαγκρινού είπε: «Την “Κόκκινη Γραμμή”».

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Πριν από λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το νέο της κομμάτι, με τίτλο «Καίγομαι»: «Τα λέει όλα».

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε μία ανάρτηση που είχε κάνει με την Έλενα Κώνστα, πρώην σύντροφο του Λάμπρου Κωνσταντάρα, την οποία πλέον έχει σβήσει: «Συμβαίνουν αυτά. Από τη στιγμή που συνεργάζονται… Η πλευρά του δικού μου συντρόφου είναι πολύ ξεκάθαρη, οπότε δεν τίθεται κάποιο θέμα. Είναι επαγγελματική σχέση. Ο λόγος που ανέβηκε και αυτό το βίντεο είναι γιατί πραγματικά δεν τίθεται κανένα θέμα», τόνισε.