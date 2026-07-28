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Ένας 17χρονος στη Λαμία βρήκε αιφνίδιο θάνατο λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ενώ βρισκόταν σε πλατεία με φίλους του.

Σύμφωνα με το LamiaReport, ήταν σε πλατεία οικισμού στη βόρεια Λαμία με συνομήλικους και ξαφνικά λιποθύμησε. Επικράτησε πανικός και ένα παιδί από την παρέα έτρεξε στο σπίτι του 17χρονου να φωνάξει τους γονείς του που ωστόσο απουσίαζαν. Βρήκε όμως συγγενικά του πρόσωπα που έσπευσαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ και να ειδοποιήσουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ξεκίνησαν κι εκείνοι ΚΑΡΠΑ και για 25 λεπτά προσπαθούσαν να επαναφέρουν το παιδί, ενώ το διακόμισαν στο Νοσοκομείο Λαμίας. Εκεί, οι προσπάθειες συνεχίστηκαν χωρίς αποτέλεσμα.

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Ζητήθηκε διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, για να διαπιστωθούν τα αίτια.