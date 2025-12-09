Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας στην μητέρα μίας ανήλικης, η οποία κέρασε με ποτά τόσο την κόρη της όσο και την νεαρή φίλη της, με αποτέλεσμα εκείνη να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (7/12) σε μπαρ της Λάρισας. Οι δύο φίλες διασκέδαζαν καταναλώνοντας αλκοόλ, ωστόσο το γεγονός πως η μία ανήλικη χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκάλεσε ανησυχία.

Η ανήλικη διακομίστηκε υπό την επήρεια μέθης και αποχώρησε μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Για το περιστατικό συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος για παραβίαση των μέτρων προστασίας των ανηλίκων.

