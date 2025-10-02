Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οδηγήθηκε πριν λίγα λεπτά ο 77χρονος χρυσοθήρας της υπόθεσης με την αναζήτηση λιρών στους Γόννους, που συνελήφθη την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν τραγική καθώς ένας 53χρονος έχασε τη ζωή του στη σπηλιά, ενώ ο 77χρονος που απολογείται αυτή την ώρα στην ανακρίτρια ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές μέσω 112, όταν ο 53χρονος είχε εγκλωβιστεί στο λαγούμι.

To θύμα o 77χρονος και άλλα δύο άτομα φαίνεται πως ήταν χρυσοθήρες που έψαχναν ενδεχομένως για λίρες ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα στην περιοχή.

Τα δίδυμα αδέρφια που αναζητούνταν για την ίδια υπόθεση παραδόθηκαν στις Αρχές το μεσημέρι, σύμφωνα με το OnLarissa.gr.

Επιπρόσθετα, συνελληφθη και ο αδερφός τους στον οποίο ανήκει το όχημα που χρησιμοποίησαν.

Ειδικότερα, εμφανίστηκαν αυτοβούλως συνοδεία του δικηγόρου τους στην ανακρίτρια.