Μέσα σε βαρύ κλίμα θλίψης τελέστηκε νωρίτερα σήμερα (14/11) η κηδεία της 49χρονης γυναίκας από το Δαμάσι Λάρισας, η οποία έχασε τη ζωή της ενώ καθάριζε το ζυμωτήριο στον φούρνο όπου εργαζόταν στη Λάρισα. Το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να την τραβήξει και να την σκοτώσει ακαριαία.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, τα δύο παιδιά της, συγγενείς και πλήθος ανθρώπων που τη γνώριζαν συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα για το τελευταίο αντίο. Η εκκλησία ήταν γεμάτη και τα λευκά στεφάνια αποτύπωναν την αγάπη και τον σεβασμό προς μια γυναίκα που όλοι περιέγραφαν ως καλοσυνάτη και εργατική.

Πηγή: onlarissa.gr

Το τραγικό περιστατικό συνέβη μπροστά σε φίλη και συνάδελφό της, η οποία σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις αρχές.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό, καθώς το φουλάρι τυλίχτηκε γύρω από τον λαιμό της όταν πιάστηκε στο μηχάνημα. Το ύφασμα βρέθηκε ακόμη μπλεγμένο στο ζυμωτήριο, μια εικόνα που σημάδεψε όσους έφτασαν στο σημείο.

