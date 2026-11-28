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Δέκα άτομα συνελήφθησαν στο Λασίθι, έπειτα από αστυνομικούς ελέγχους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς διαπιστώθηκε ότι εργαζόμενοι παρείχαν υπηρεσίες φύλαξης χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια από την αρμόδια αρχή.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου.

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Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν οκτώ άτομα που εργάζονταν σε τρεις διαφορετικές ιδιωτικές επιχειρήσεις security. Σύμφωνα με την Αστυνομία, παρείχαν υπηρεσίες ασφαλείας φορώντας τις στολές και τα διακριτικά των εταιρειών στις οποίες απασχολούνταν, χωρίς ωστόσο να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επίσης ένας 65χρονος άνδρας και μία 54χρονη γυναίκα, οι οποίοι ήταν οι νόμιμοι εκπρόσωποι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Συνολικά, οι συλληφθέντες είναι έξι άνδρες και τέσσερις γυναίκες, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.