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Δύσκολες στιγμές αντιμετώπισαν οδηγοί στον Μύρτο Λασιθίου, καθώς η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στην περιοχή προκάλεσε κατολισθήσεις, με πέτρες και φερτά υλικά να καταλήγουν στο οδόστρωμα και να διακόπτουν την κυκλοφορία.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και έχει ήδη κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο, καταγράφονται πολίτες να εγκαταλείπουν προσωρινά τα οχήματά τους και να προσπαθούν με τα χέρια να απομακρύνουν τις πέτρες που έχουν πέσει στον δρόμο.

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Την ίδια ώρα, η βροχή συνεχίζει να πέφτει με μεγάλη ένταση, ενώ τα νερά που κατεβαίνουν ορμητικά από την πλαγιά του βουνού έχουν μετατρέψει τον δρόμο σε ένα πραγματικό ποτάμι. Οι οδηγοί επιχειρούν να απομακρύνουν τα υλικά που έχουν παρασυρθεί και να δημιουργήσουν εκ νέου δίοδο για τα οχήματα, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα, μεταξύ των οποίων κατολισθήσεις και προβλήματα στην κυκλοφορία του οδικού δικτύου.

Ανάλογα προβλήματα εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων καταγράφηκαν και σε άλλα ορεινά σημεία της Κρήτης, αλλά και στη Νότια Κρήτη, όπου σημειώθηκαν μετακινήσεις και συσσώρευση φερτών υλικών.