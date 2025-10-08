Λαύριο - Το σημείο στο οποίο κατέρρευσε το μπαλκόνι

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι από ένα σπίτι στο Λαύριο.

Στο βίντεο φαίνεται μία γυναίκα να βρίσκεται ακριβώς έξω από το φαρμακείο, σε κεντρικό δρόμο του Λαυρίου και να σώζεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Advertisement

Advertisement

Η γυναίκα ακούει τον θόρυβο, σκύβει να πάρει μία τσάντα που είχε αφήσει στο πεζοδρόμιο και αμέσως τρέχει μακριά, ενώ ακριβώς από πίσω της βρίσκονται τα συντρίμμια από το μπαλκόνι.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης (7/10) στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, ενώ στο σημείο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Να σημειωθεί ότι το σπίτι από το οποίο κατέρρευσε το μπαλκόνι, χαρακτηρίστηκε σήμερα ως μη κατοικήσιμο.