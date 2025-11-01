Σοκ έχει προκαλέσει στην αθλητική κοινότητα του βόλεϊ η αποκάλυψη υπόθεσης ασέλγειας σε βάρος ανήλικης αθλήτριας από προπονητή ομάδας στη Νοτιοανατολική Αττική.

Πρόκειται για έναν 71χρονο (σύμφωνα με ορισμένες πηγές 72χρονο) συνταξιούχο εκπαιδευτικό, ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως προπονητής σε γυναικεία ομάδα βόλεϊ στο Λαύριο και κατείχε παράλληλα θέση παράγοντα στο σωματείο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τα τέλη Νοεμβρίου του 2024 έως και τα μέσα Μαΐου του 2025, ο κατηγορούμενος φέρεται να προέβαινε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος μιας 16χρονης αθλήτριας, η οποία συμμετείχε στην ομάδα του. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί στο πλαίσιο των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, ωστόσο, όπως κατήγγειλε η ανήλικη, με την πάροδο του χρόνου ο προπονητής άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά επανειλημμένα.

Το κορίτσι, σε κατάσταση σοκ, επικοινώνησε αρχικά με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια απευθύνθηκε μαζί με τους γονείς της στην αστυνομία. Κατόπιν σχετικής εντολής, οδηγήθηκε στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων «Σπίτι του Παιδιού», όπου πραγματοποιήθηκε η δικανική της εξέταση παρουσία ειδικών.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας, σχηματίστηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τον 10ο Τακτικό Ανακριτή Αθηνών. Ο προπονητής συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 σε περιοχή του Λαυρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή. Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχουν και άλλες καταγγελίες ή ενδείξεις για παρόμοια περιστατικά εις βάρος του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και την αθλητική κοινότητα, με τους συναθλητές και γονείς να ζητούν ενισχυμένα μέτρα προστασίας των ανηλίκων σε αθλητικούς χώρους.