Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 72χρονος παράγοντας και προπονητής βόλεϊ γυναικών, ο οποίος συνελήφθη για ασέλγεια σε βάρος 16χρονης μαθήτριας στο Λαύριο.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 72χρονος είχε γνωριστεί με την 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024. Φαίνεται να επικοινωνούσε μαζί της λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη, ωστόσο στη συνέχεια, όπως η ίδια καταγγέλλει , ο ηλικιωμένος την παρενοχλούσε σεξουαλικά για μήνες.

Από την πλευρά του, ο 72χρονος αρνείται την κατηγορία.



«Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδονται. Είμαι παράγοντας της τοπικής ομάδας βόλεϊ Λαυρίου», υποστήριξε.

