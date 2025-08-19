Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι κάτοικοι της γειτονιάς του Παπάγου όταν είδαν ένα λεωφορείο του ΟΑΣΑ να προσκρούει σε πολυκατοικία -χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν περαιτέρω δυσάρεστες συνέπειες- το απόγευμα της Δευτέρας (18/8).

Το λεωφορείο της συγκοινωνιακής γραμμής 409, το οποίο ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης, κύλησε προς τα κάτω για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ σημειώνεται πως ο δρόμος έχει κατηφορική κλίση.

Advertisement

Advertisement

Το αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει σε πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρίσκεται στο σημείο, χωρίς να τραυματίσει ευτυχώς κάποιον συμπολίτη μας. Σύμφωνα με πληροφορίες, διεκόπη για προληπτικούς λόγους και η παροχή φυσικού αερίου, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.

Οπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, με τον ίδιο τρόπο μάλιστα, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει παιδική χαρά και εκείνη την ώρα έπαιζαν μικρά παιδιά…

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι την προηγούμενη φορά είχε λυθεί το χειρόφρενο ενώ για το χθεσινό περιστατικό δήλωσαν πως: «Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι.

Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι».