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Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό στη Λήμνο, όταν ένας σκύλος που περιφερόταν στην παραλία της περιοχής Νέα Μαδύτου στη Μύρινα βρέθηκε εγκλωβισμένος πάνω σε μία ξέρα μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το Limnoslive, το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Ο σκύλος βρισκόταν στην παραλία όταν, για άγνωστο λόγο, αποφάσισε να μπει στο νερό και να κολυμπήσει μέχρι μία ξέρα που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση.

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Το τετράποδο κατάφερε να ανέβει πάνω στη βραχονησίδα, ωστόσο στη συνέχεια φαίνεται πως φοβήθηκε να επιστρέψει στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί χωρίς να μπορεί να βρει τρόπο να γυρίσει στη στεριά.

Ένας κάτοικος της περιοχής αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και ενημέρωσε το Λιμενικό. Άμεσα στο σημείο έσπευσε σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τους άνδρες να προχωρούν στη διάσωση του σκύλου και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια στη στεριά.

Το περιστατικό είχε αίσιο τέλος, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση του κατοίκου και την άμεση παρέμβαση του Λιμενικού.