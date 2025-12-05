Η κακοκαιρία Byron χτυπά με σφοδρότητα όλη τη χώρα με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς πλήττεται από ισχυρές βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Νέα Πέραμος και η Μάνδρα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων. Τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους των Μεγάρων και της Μάνδρας να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων.

Η Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια της Ελευσίνας προς Κόρινθο έναι κλειστή ενώ σήμερα τα σχολεία σε πολές περιοχές της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Όλες οι εξελίξεις

07:00 Επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ

Οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει την Παρασκευή (05-12-2025) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία (κυρίως ν. Λάρισας και ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής μέχρι τις πρωινές ώρες) και στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Αττική μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι, στις Κυκλάδες και την Κρήτη μέχρι το μεσημέρι, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

3. Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

06:52 Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για Κρήτη, Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους της Μαγνησίας, Λάρισας, Σποράδων, Εύβοιας, Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, Κρήτης και Κυκλάδων προειδοποιώντας τους για έντονα καιρικά φαινόμενα και καλώντας τους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας και Σποράδων, το 112 προειδοποιεί για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο, στις Π.Ε Χίου, Σάμου, Ικαρίας και Δωδεκανήσων για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα από αύριο το πρωί μέχρι αύριο βράδυ, ενώ στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι.

06:41 Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική στηη Αττική

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχτεί μέχρι στιγμής 123 κλήσεις, εκ των οποίων οι 90 αφορούν αντλήσεις υδάτων, οι 19 κοπές δέντρων και οι 14 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, κυρίως λόγω της ακινητοποίησης των οχημάτων τους στους δρόμους.

Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε νότια προάστια, Πειραιά, δυτική Αττική και δήμο Αθηναίων.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει κληθεί για παροχή βοήθειας στο Κερατσίνι, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, καθώς λόγω της συσσώρευσης υδάτων έχουν ακινητοποιηθεί οχήματα.

06:30 Τα μεγαλυτερα ύψη βροχής

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 22.00 το βράδυ της Πέμπτης καταγράφηκαν στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό χάρτη, πέντε περιοχές κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 100 χιλιοστών. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 22:00, σημειώθηκε στη Σκάλα Λακωνίας με 136 mm, ενώ ακολουθεί η Βλυχάδα Αττικής με 110.4 mm.

Σημαντικά ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σύμφωνα με τις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr, στο Γκάζι καταγράφηκαν 62 mm μέχρι τις 22:00 της Πέμπτης 04/12.

Ειδικότερα στη Λακωνία, οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό και κυρίως τους δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

06:25 Κλειστά σχολεία σε Αττική και σε 11 δήμους της χώρας, λόγω της κακοκαιρίας – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Λόγω της έντονης κακοκαιρίας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημέρωσε ότι σήμερα Παρασκευή θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε 11 δήμους της χώρας. Παράλληλα, από την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε ότι όλα τα σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά.

Αναλυτικά, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους εξής δήμους:

* Δήμος Ορεινής Καλαμπάκας

* Δήμος Δίου Ολύμπου

* Δήμος Κατερίνης

* Δήμος Ρόδου

* Δήμος Κάσου

* Δήμος Τήλου

* Δήμος Σύμης

* Δήμος Καστελόριζου

* Δήμος Ανατολικής Μάνης

* Δήμος Ευρώτα

* Δήμος Μονεμβασιάς

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ επεσήμανε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

06:24 Πώς θα λειτουργήσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν μπορούν να προσέλθουν στην υπηρεσία τους σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, μπορούν να απουσιάσουν χωρίς συνέπειες.

Η οδηγία εκδόθηκε κατόπιν του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας.