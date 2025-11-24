«Συγγνώμη» ζήτησε η Ναταλία Κατσίφη, η δασκάλα του σχολείου στο Λουτράκι, από τους γονείς του 6χρονου αλλά και από το ίδιο το παιδί που νωρίτερα το είχε καταγγείλει πως την θώπευσε κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Η δασκάλα του μικρού παιδιού που είχε αποκαλέσει τον 6χρονο «μελλοντικό βιαστή» τόνισε σε δηλώσεις της, τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, ότι ζητά συγγνώμη αν πλήγωσε την οικογένεια αλλά δεν μετανιώνει για κάτι. Στη συνέχεια αποκάλυψε πως και η ίδια συγχωρεί τους γονείς του 6χρονου παιδιού για τη στάση που κράτησαν μετά την καταγγελία που αναστάτωσε ολόκληρο το Λουτράκι.

Η δασκάλα μίλησε και για το παρελθόν που έζησε και όλα τα άσχημα βιώματα που την έκαναν να στραφεί στην θρησκεία για να βρει παρηγοριά.

«Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου, έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλον τον κόσμο», είπε αρχικά.