Έπειτα από συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Λουτράκι μεταξύ θαμώνων του μαγαζιού, ένας άνδρας τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Στη συμπλοκή, η οποία εκτυλίχθηκε γύρω στις 4:30 το πρωί, συμμετείχαν έξι άτομα.

Ο τραυματίας φέρεται να δέχτηκε χτύπημα στην κοιλιά και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση τόσο στους θαμώνες όσο και στους περιοίκους, με περιπολικά και άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου να σπεύδουν στο σημείο για περιορίσουν την ένταση και να συλλέξουν στοιχεία.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να προσδιοριστούν οι συνθήκες του επεισοδίου και να δώσουν καταθέσεις οι εμπλεκόμενοι. Την υπόθεση διερευνά πλέον το Τμήμα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Κορινθίας.

