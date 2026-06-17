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Τα MAD Video Music Awards επέστρεψαν για 23η χρονιά, συγκεντρώνοντας πλήθος celebrities, καλλιτεχνών και θεατών στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο για μία ακόμη βραδιά γεμάτη μουσική και εντυπωσιακά shows. Πριν την έναρξη της διοργάνωσης, οι λαμπερές παρουσίες πέρασαν από το κόκκινο χαλί, δίνοντας τον παλμό της βραδιάς.

Την αυλαία της βραδιάς άνοιξε ο Akylas, παρουσιάζοντας στη σκηνή το «Ferto» και σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του μεγαλύτερου μουσικού event της χώρας.

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Την παρουσίαση των MAD VMA 2026 έχει αναλάβει και φέτος ο Θέμης Γεωργαντάς, με τη Χρυσηίδα Γκαγκούτη να βρίσκεται στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Το μουσικό πρόγραμμα ξεκίνησε με ένα δυναμικό DJ set από τον μουσικό παραγωγό και DJ Αντώνη Δημητριάδη (AD1 MUSIC), ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε και η Athena Manoukian, δίνοντας τον δικό της τόνο στην έναρξη της διοργάνωσης.

Η φετινή διοργάνωση είναι εμπνευσμένη από το concept «Summer in Greece», μεταφέροντας καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και ελληνικό χρώμα στη σκηνή των βραβείων. Οι θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο περιμένουν με ενθουσιασμό να απολαύσουν τις εμφανίσεις δεκάδων αγαπημένων καλλιτεχνών.

Υπενθυμίζεται ότι τα MAD VMA 2026 θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το MEGA την 1η Ιουλίου 2026.

Η σκηνή των φετινών βραβείων πήρε φωτιά από την πρώτη κιόλας στιγμή, με τον Akylas να δίνει το σύνθημα για την έναρξη μιας βραδιάς γεμάτης μουσική, ενέργεια και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Κατερίνα Παναγοπούλου

Χριστίνα Μπόμπα

Κόνι Μεταξά

Αιμιλία Βόντος

Fy-Αλεξία Κεφαλά

Χρυσηίδα Γκαγκούτη

Antigoni Buxton

Μαρίνα Σπανού

Φάνης Λαμπρόπουλος

Μαριάννα Γαρυφαλλίδου