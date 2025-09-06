Ύστερα από μια διαδικασία που άρχισε στις 9 το πρωί της Παρασκευής (5/9) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ, 14 από τους 33 κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, οι δύο αδελφοί επιχειρηματίες που φέρονται ως οι επικεφαλής της οργάνωσης στα Χανιά, στην πρώτη δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, αμέσως μετά εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους. Οι ίδιοι έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη (9/9).

Αντιδράσεις από την υπεράσπιση

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, δύο από τους συνηγόρους υπεράσπισης τόνισαν ότι η υπόθεση συνιστά «τεράστιο επικοινωνιακό κρεσέντο που τελειώνει σήμερα», εκτιμώντας ότι «μέχρι το τέλος της διαδικασίας, με την πρώτη δικογραφία, θα αποδειχτεί άνθρακας ο θησαυρός».

Στο μεταξύ, Ο Επίσκοπος «σπάει τη σιωπή του» για την υπόθεση της κρητικής μαφίας.

Στην αντεπίθεση περνά ο Επίσκοπος που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας της Κρήτης και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκβιαζόταν με ροζ βίντεο από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς εμφανίζεται να έχει βάλει την υπογραφή του σε έγγραφο που επέτρεψε τη μεταβίβαση εκκλησιαστικής περιουσίας αξίας 1,5 εκατ. ευρώ σε δύο αδέλφια, οι οποίοι φέρονται να ηγούνται του κυκλώματος.

«Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή. Τα περισσότερα από όσα λέγονται δεν ισχύουν. Μου λένε ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης, αλλά δεν έχω κληθεί ακόμα να καταθέσω. Όταν κληθώ, θα πάω», δήλωσε ο κληρικός στο MEGA.

Η υπόθεση με τη μονή Τζαγκαρόλων

Τα δύο αδέλφια, ιδιοκτήτες ξενοδοχείου στα Χανιά, κατηγορούνται ότι καταπάτησαν έκταση 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Τζαγκαρόλων. Για την πώληση απαιτούνταν βεβαίωση ότι η έκταση δεν ανήκε στη μονή. Το σχετικό έγγραφο βρέθηκε και φέρει την υπογραφή του εν λόγω επισκόπου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος αναγκάστηκε να υπογράψει υπό καθεστώς εκβιασμού.

Ο κληρικός, απαντώντας, χαρακτήρισε «γελοία» τη βεβαίωση του 2017. «Δεν ήμουν καν ηγούμενος τότε. Μου τη ζήτησαν για αποχαρακτηρισμό. Στο μοναστήρι είχαν σπρώξει και χτυπήσει τον δικηγόρο της μονής μπροστά στα μάτια μου. Δεν είναι παραχώρηση, δεν ανήκει η περιοχή στα 700 στρέμματα της μονής. Ήταν μια ξερολιθιά, ένα βουνό. Αυτοί επικαλούνται χρησικτησία 30 ετών. Στα 3,5 χρόνια που ήμουν εγώ ηγούμενος έγινε αυτή η χρησικτησία;» διερωτήθηκε.

«Δεν έδωσα εντολή για βία»

Παράλληλα, ο Επίσκοπος απέρριψε κατηγορηματικά τα στοιχεία της δικογραφίας, σύμφωνα με τα οποία συνεργάστηκε με τη μαφία, δίνοντας εντολές για ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς. Σε καταγεγραμμένη συνομιλία, μέλος της οργάνωσης ακούγεται να λέει:

«Έχουμε 12 βίντεο που θα τραβάς τα μαλλιά σου… Μόνο δολοφονίες δεν μας έχει διατάξει ακόμα να κάνουμε».

Ο ίδιος απαντά: «Αυτό είναι ψέμα. Εγώ απλώς τους είπα κάποια στιγμή “μην εμπιστεύεστε αυτούς τους ανθρώπους, παίζουν διπλό παιχνίδι”. Ποτέ δεν έδωσα τέτοια εντολή. Ούτε για ροζ βίντεο ξέρω, ούτε φωτογραφίες, ούτε μου έδειξαν ποτέ κάτι για να με απειλήσουν».

Κατά τον ίδιο, η πραγματική απειλή που δέχθηκε ήταν όταν ξεκίνησε τη διαδικασία αγωγής: «Μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι δεν θα προλάβω να την ολοκληρώσω. Και όντως δεν πρόλαβα, γιατί δεν υπήρχαν τοπογραφικά».

«Δεν μπορώ να φέρω ευθύνη για δεκαετίες καταπατήσεων»

Ο Επίσκοπος υποστηρίζει ότι η ευθύνη βαραίνει προηγούμενες διοικήσεις: «Μόλις ανέλαβα, έκανα τοπογραφικά γιατί δεν υπήρχαν. Πώς κάνεις αγωγή χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας; Εκείνη η περιοχή είναι γεμάτη καταπατητές. Εγώ φταίω για όλους αυτούς; Εγώ έδωσα χαρτί;»

Η Δικαιοσύνη συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση, με το όνομα του επισκόπου να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός σκανδάλου που συνδέει εκκλησιαστική περιουσία, οργανωμένο έγκλημα και εκβιασμούς.

