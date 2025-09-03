Μεγάλη ήταν η γκάμα όπλων τα οποία είχαν στην διάθεση τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, και ανήκαν στην ομάδα διακίνησης οπλισμού και πυρομαχικών.

Η πώληση και ο «δειγματισμός» γινόταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπου τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έστελναν με φωτογραφίες τα πυροβόλα όπλα σε ενδιαφερόμενους πελάτες.

Τα πυρομαχικά τα αποκαλούσαν ως «προσκλητήρια» ή «κουφέτα» ενώ ανάλογη κωδικοποίηση χρησιμοποιούσαν και στα πυροβόλα όπλα.

Ενδεικτικά ο τιμοκατάλογος για την αγορά πυροβόλων όπλων κυμαινόταν μεταξύ

-1700

-3300

-3700

-4000

-5000 ευρώ.



Χαρακτηριστικός διάλογος

Ο ένας στέλνει φωτογραφίες στον άλλον με καλάσνικοφ και τον ενημερώνει πως χωρίς κοντάκι (κοντό) κοστίζει 5000 ευρώ ενώ με κοντάκι 4.500 ευρώ.

Πόσο;

Για πιο ενδιαφέρεσαι;

Όλα. Τιμές για το κάθε ένα πες μου

Το κοντό 5000 και το δεύτερο 4500

Θα δώσετε το μακρύ 4500; Εγώ τα έστειλα 4 το κοντό, 3300 το μακρύ. Πώς τα πήγατε εκεί πάνω δεν ξέρω . Αυτά τα έχω στείλει εγώ όλα στην αγορά. Το τελευταίο 3.500.

Ανάμεσα στα όπλα που πουλούσαν, ήταν ακόμα και σε μορφή «στυλό» έναντι του ποσού των 450 ευρώ.

Σε άλλη συνομιλία μεταξύ του 22χρονου και ενός 25χρονου επίσης μέλους της εγκληματικής ομάδας, ο 22χρονος ενημερώνει τον 25χρονο πως το glock , που θα τον προμηθεύσει, κοστίζει 5200. Η τιμή μεταβάλλεται ωστόσο ανάλογα εάν η γεμιστήρα – την οποία αποκαλούν «χοχλιό» είναι μεγάλης χωρητικότητας.

Μαζί με το χοχλιό 5200

Μία γεμιστήρα έχει; Χωρις χοχλιό;



Έχει πέντε γεμιστήρες; Μία έχει και κάνει 5 μαζί με αυτή. Και 5.200 μαζί με χοχλιό.Σε άλλη καταγεγραμμένη μεταξύ τους μιλάνε για την πώληση ενός καλάσνικοφ. Μάλιστα το καλάσνικοφ χωρίς κοντάκι το αποκαλούν «νάνο»

Διαφήμιζαν όπλα και ναρκωτικά



Με απίστευτη άνεση τα μέλη του κυκλώματος, συνομιλούσαν μεταξύ τους και αντάλλασσαν μηνύματα χωρίς ίχνος δισταγμού ή φόβου και μάλιστα, καμάρωναν για το… εμπόρευμά τους

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ – διακινητής: Αυτό είναι για λίγους εκλεκτούς ρε και πας εσύ να πάρεις κοπέλι να το κεράσεις από αυτό;

Διακινητής: Όχι να το κεράσω. Να μου φέρει τα λεφτά ρε συ για να του πάρω.

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ – διακινητής: Μωρέ το κοπέλι είναι χαζό. Που να καταλάβει; Άσε να πάρει κανένα χάπι να πιεί εκεί πέρα που πουλάνε όλοι.

Διακινητής: Θέλω κι άλλο αλλά….

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ – διακινητής: Ρε φίλε, αυτό κρατάει ώρες. Σταμάτα. Μην το δίνεις σε άλλους. Δεν ξέρω… Κάνε ό,τι θες. Εγώ μισή ώρα θα είμαι εδώ. Και μην λες το όνομα μου, γιατί στο τέλος δεν θα πάρει κανείς μας.

Διάλογος αρχηγού με γυναίκα αστυνομικό για παρανομίες σε παραλία

Παράλληλα, φαίνεται πως το κύκλωμα εμπλέκεται και με παρανομίες σε παραλία στο Μαράθι, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός». Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του κυκλώματος ζητά από γυναίκα αστυνομικό να μεσολαβήσει για τις συλλήψεις που αφορούσαν παρανομίες σε παραλία.

Αρχηγός: Είχαν φέρει χθες τα παιδιά από το Μαράθι;

Αστυνομικός: Δεν είμαι σίγουρη; Θες να ρωτήσω; Να μάθω;

Αρχηγός: Για δες εκεί τι μπορούμε να μάθουμε.

Αστυνομικός: Εντάξει.

Αρχηγός: Είναι δικά μου παιδιά μωρέ και τα δυο..

Αστυνομικός: Ναι, αυτοί που έχουν τις καντίνες…;

Αρχηγός: Αυτά ναι, τα έγραψαν και τα έφεραν αυτόφωρο. Πήραν τον Εισαγγελέα, τα άφησε, αλλά για δες τι μπορούμε να κάνουμε.

Αστυνομικός: Ναι. Εντάξει, δεν είμαι στη δουλειά τώρα, αλλά δεν πειράζει. Θα ντυθώ και θα πάω να δω τι έχουν κάνει. Να πεταχτώ να δω ή να πάω το απόγευμα; Να μην είναι και κανείς άλλος τώρα, γιατί τώρα το πρωί μπορεί να είναι και κανένας.

Αρχηγός: Ναι, ναι καλύτερα, το απόγευμα.

Αστυνομικός: Και θα σε πάρω.

Αρχηγός: Ευχαριστώ.

Αστυνομικός: Τίποτα, τίποτα.

Kρήτη: Οι πληρωμές μέσω Iris

Η μαφία της Κρήτης έκανε και «εξυπηρετήσεις», σε περίπτωση που ο πελάτης δεν είχε επάνω του μετρητά. Στην εξής συνομιλία φαίνεται πώς διακινητής ζητά η πληρωμή να γίνει διαδικτυακά.

Πελάτης: Κατέβηκα, είμαι Καστέλι, πήγα να βγάλω λεφτά και δεν βγάζει το μηχάνημα και έχω 80 μαζί μου

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου – διακινητής: Όχι να είσαι καλά.

Πελάτης: Να έρθω ή να μην έρθω;

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου – διακινητής: Όχι φιλάκια

Πελάτης: Εντάξει, εντάξει, δε βγάζει ρε μ……τι να κάνω… αύριο!

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου – διακινητής: Μην κλάψεις… Έχεις IRIS;

Πελάτης: Δεν μπορώ ρε μ…… είναι σπασμένο το τηλέφωνο μου.

Ιδιοκτήτης γυμναστήριου – διακινητής: Ούλα είναι σπασμένα και πώς μου μιλάς μωρέ; Αύριο θα μου τα φέρεις. Εντάξει, δε πειράζει.

Πελάτης: Αύριο εντάξει έλα γεια.

Από την εξέταση στη συλλογή φωτογραφιών στα κινητά που κατασχέθηκαν, εντοπίστηκαν φωτογραφίες στις οποίες αποτυπώνονται να επιδεικνύουν χρήματα, να ποζάρουν οι ίδιοι με τα όπλα.

Σε συνομιλία ενός ατόμου με τον 29χρονο κρατούμενο στις φυλακές Νέας Αλικαρνασσού ο πρώτος στέλνει στον δεύτερο βίντεο στο οποίο καταγράφεται ένας άγνωστος να πραγματοποιεί ρίψεις άσκοπων πυροβολισμών με ένα πιστόλι και ένα καλάσνικοφ, έξω από ταβέρνα στην Κράπη Σφακίων.

Παράλληλα σε φωτογραφίες φαίνονται πολεμικά τυφέκια και πιστόλιακαθώς και πλήθως πολεμικών φυσιγγίων πάνω σε καρότσα αγροτικού. Οι αστυνομικοί λόγω της ενδυμασίας των ατόμων που φαίνονται, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κάποια κοινωνική εκδήλωση.

Σε άλλο βίντεο, σε βάπτιση στις 31/07/2025 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βιλανδρέδο Ρεθύμνου έχουν καταγραφεί και πάλι πυροβολισμοί.

Ενδεικτικό είναι ακόμα ένα βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 29χρονος έγκλειστος στις φυλακές Αλικαρνασσού, σε άγνωστο χρόνο και σε άγνωστη τοποθεσία να πραγματοποιεί ρίψη πυροβολισμών κάνοντας με πολεμικό τυφέκιο.