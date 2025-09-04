Νέα ερωτήματα σε σχέση με τη στάση και τον ρόλο που παίζει ο πρώην υπουργός και αρχηγός των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, ανακύπτουν από δεύτερο ηχητικό απόσπασμα, όπου ακούγεται δεύτερος διάλογος που έχει με το φερόμενο ως αρχηγικό πρόσωπο της Μαφίας στην Κρήτη.

Και αυτή η συνομιλία έχει καταγραφεί από τον «κοριό» της ΕΛ.ΑΣ. Ο Πάνος Καμμένος ακούγεται να διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι μετέφερε το αίτημα για τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ στον…Λευκό Οίκο!

«Το δώσαμε αμέσως, εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τράμπ… τελείωσε», υπόσχεται ο Πάνος Καμμένος σε ύφος “πολιτευτή επαρχίας της δεκαετίας του ’60”. Ωστόσο, αναρωτιέται «μήπως είναι δημοκρατικός, ο διοικητής της αμερικανικής βάσης στη Σούδα και. ..αντιδράσει γιατί είναι…» (ακολουθεί υβριστικός χαρακτηρισμός για τους Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ).

Το ηχητικό Νο2 (που έφερε στο φως το “Πρώτο Θέμα”) διαψεύδει τον Πάνο Καμμένο, καθώς μετά την αποκάλυψη του ηχητικού Νο1 (όπου δήλωνε ότι “λύνει” το θέμα με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ) ισχυρίστηκε ότι «ούτε μίλησα με τον αρχιμανδρίτη ούτε τον βοήθησα, ούτε σήκωσα ξανά τηλέφωνο».

Το επίμαχο απόσπασμα από το Ηχητικό Νο2 Καμμένου – αρχηγικού στελέχους Μαφίας στην Κρήτη

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία. Εντάξει πρόεδρε. Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός. Ωραία δηλαδή της Σούδας.

Εγκέφαλος Κρητικής Μαφίας: Ωραία ωραία.

Καμμένος: Γιατί είναι και μ@@@ αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν.

