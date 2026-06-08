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Την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να επισκεφθεί την Ελλάδα μετέφερε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ή της συνάντησής τους, ο Προκαθήμενος της Σιωνίτιδος Εκκλησίας διαβίβασε στον Έλληνα πρωθυπουργό και τους προσωπικούς χαιρετισμούς του ηγέτη των ΗΠΑ.

Μήνυμα Τραμπ στον Μητσοτάκη μέσω του πατριάρχη Ιεροσολύμων

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου, του κ. Τραμπ, ο οποίος νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφτεί και την Ελλάδα σε μια επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου στον εδώ χώρο» δήλωσε ο κ. Θεόφιλος, ο οποίος επισκέφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

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‘(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα και η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε ουσιαστικά προαναγγείλει την επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα μέσα στο 2026. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πιθανότερο χρονικό παράθυρο τοποθετείται τον Ιούλιο, λίγα 24ωρα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δήλωσε τόσο το State Department, όσο και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος ενδιαφέρονται και στηρίζουν τη διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, «και του προσυμβατικού καθεστώτος», αλλά και την ύπαρξη των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του θεσμού και του ποιμνίου του σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη Μέση Ανατολή.