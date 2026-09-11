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Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται σοβαρή καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 9χρονης στη Μαγνησία, με την Αστυνομία να έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου.

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Πέμπτης (10/9), όταν το ανήλικο κορίτσι μίλησε στους γονείς του για όσα φέρεται να βίωσε.

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Ο πατέρας της μετέφερε άμεσα την 9χρονη σε περιφερειακό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ενημερώθηκαν η Εισαγγελία Βόλου και η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες και όλα όσα έχουν καταγγελθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πτυχή της υπόθεσης και συλλέγουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην καταγγελία.

Η 9χρονη παρέμεινε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο, όπου βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου, με στόχο να λάβει την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.

Πηγή: Ταχυδρόμος