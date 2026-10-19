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Ένα εντυπωσιακό μανιτάρι, που σύμφωνα με τον άνθρωπο που το εντόπισε ζυγίζει περίπου έξι κιλά, βρέθηκε σε αγροτική περιοχή της Βόνης, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε σε βίντεο και παρουσιάστηκε στη σελίδα «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά» στο Facebook, προκαλώντας ενδιαφέρον λόγω του μεγέθους του.

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Ο Μανώλης Κλεισαρχάκης, γνωστός ως Μάνος, ήταν εκείνος που ανακάλυψε το μανιτάρι και μοιράστηκε το σχετικό βίντεο. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για μανιτάρι πλευρώτους, γνωστό στην Κρήτη και ως αρτικίτης.

Το μανιτάρι εντοπίστηκε σε αγροτική έκταση της Βόνης, με το εκτιμώμενο βάρος του να φτάνει περίπου τα έξι κιλά. Το μέγεθός του ξεχωρίζει, αναδεικνύοντας τις εκπλήξεις που μπορεί να κρύβει η κρητική ύπαιθρος.

Η ανακάλυψη έρχεται λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό ενός ακόμη μεγάλου μανιταριού, βάρους περίπου τεσσάρων κιλών, στην περιοχή της Μεσαράς. Τα δύο ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου έχουν τραβήξει την προσοχή, φέρνοντας στο προσκήνιο τον φυσικό πλούτο της Κρήτης.