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Θύμα θρασύτατης ληστείας έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στο Μαρούσι, όταν τρία άτομα της επιτέθηκαν στον δρόμο, επιχειρώντας να της αφαιρέσουν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό.

Η γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη, όταν οι τρεις δράστες την προσέγγισαν και εξαπέλυσαν την επίθεσή τους με σκοπό να της αρπάξουν το κόσμημα.

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Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ. Στα πλάνα φαίνεται ένας από τους τρεις δράστες να απλώνει το χέρι του και να τραβά με δύναμη τη χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της ηλικιωμένης. Η βίαιη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος, ενώ οι δράστες τράπηκαν αμέσως σε φυγή τρέχοντας.

Ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη των ερευνών έχει το γεγονός ότι οι τρεις δράστες δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Για τον λόγο αυτό, το οπτικό υλικό εξετάζεται και αναλύεται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στην επίθεση.

Οι αστυνομικές αρχές αξιοποιούν το βίντεο από τη ληστεία στο Μαρούσι, προκειμένου να φτάσουν στα ίχνη των τριών δραστών.