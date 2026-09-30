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Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ομάδας νεαρών που φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρο ηλικιωμένους σε Μαρούσι και Κηφισιά, αρπάζοντας κοσμήματα και χρήματα, έφερε στο φως το MEGA.

Στο υλικό καταγράφονται δύο νεαροί, 17 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να αιφνιδιάζουν μια ηλικιωμένη γυναίκα ενώ κινείται στον δρόμο. Οι δύο την ρίχνουν στο έδαφος και της αφαιρούν με τη βία τα κοσμήματα που φορούσε, μεταξύ των οποίων και μια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό της. Στη συνέχεια, απομακρύνονται από το σημείο.

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Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν επιτεθεί με παρόμοιο τρόπο σε συνολικά έξι γυναίκες, έχοντας ως βασικό στόχο τις αλυσίδες και άλλα τιμαλφή.

Οι 17χρονος και 19χρονος συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κηφισιάς και οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 23ης Σεπτεμβρίου, όταν αστυνομικοί που περιπολούσαν στην Κηφισιά εντόπισαν τους δύο νεαρούς και τους θεώρησαν ύποπτους. Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, η εμπλοκή τους σε ομάδα που φέρεται να πραγματοποιούσε επανειλημμένες ληστείες, κυρίως με στόχο την αφαίρεση χρυσών αλυσίδων από πεζούς με τη χρήση βίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, κατ’ εξακολούθηση ληστείες και απείθεια.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές έχουν ταυτοποιήσει ακόμη ένα άτομο που φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα και το οποίο αναζητείται.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και στη συνέχεια κρίθηκαν προφυλακιστέοι.