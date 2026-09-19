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Η Κηφισιά έφυγε με μια μεγάλη νίκη από το Περιστέρι, καθώς επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Χόρχε Πόμπο.

Οι δύο ομάδες παρουσίασαν ένα ιδιαίτερα κλειστό πρώτο ημίχρονο, με ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τον Ατρόμητο να ανεβάζει την πίεσή του και να αναζητά το γκολ.

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Κόντρα στη ροή του αγώνα, όμως, η Κηφισιά ήταν εκείνη που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 63ο λεπτό, ο Πολυκράτης έκανε ωραία προσπάθεια από τα αριστερά και ο Πόμπο με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να διπλασιάσουν τα τέρματά τους τρία λεπτά αργότερα, όμως ο Χουτεσιώτης αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε σε κόρνερ το γυριστό σουτ του Μαρτίνς.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να πιέζει και στο 75’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Πνευμονίδης έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Μουτουσαμί με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Ραμίρες για το 1-1.

Η τελευταία λέξη, ωστόσο, ανήκε και πάλι στην Κηφισιά. Στο 81ο λεπτό, ο Σαγάλ κέρδισε πέναλτι έπειτα από παρέμβαση του VAR και ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση. Ο Ισπανός μέσος νίκησε τον Χουτεσιώτη, πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και χάρισε στην ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ένα σημαντικό διπλό.

Έτσι, η Κηφισιά πανηγύρισε την επικράτηση με 2-1 στο Περιστέρι, με τον Πόμπο να εξελίσσεται στον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.