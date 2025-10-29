Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα τής Τρίτης (28/10) ένας μοτοσικλετιστής της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ακινητοποίησης και χειροπέδησης 19χρονου οδηγού μηχανής.

Όλα ξεκίνησαν στις 7.30 μ.μ. στη Λεωφόρο Κύμης στο Μενίδι, όταν οι μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ είδαν μία μηχανή με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον οδηγό του να σταματήσει. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, βγήκε στην εθνική οδό και μπήκε από τον κόμβο Μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά τα διόδια, όμως, έχασε τον έλεγχο τής μοτοσικλέτας και εκείνος με τον 22χρονο συνεπιβάτη του έπεσαν στο οδόστρωμα. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να τους περάσουν χειροπέδες ο οδηγός τραυμάτισε ελαφρά έναν από τους ενστόλους.

Και οι δύο αρνήθηκαν -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ- τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο και έτσι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα.