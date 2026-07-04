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Ο Mente Fuerte αναφέρθηκε στη Δέσποινα Βανδή και στη στάση που κράτησε απέναντί του σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε στα Mad VMA, αποκαλύπτοντας ότι η τραγουδίστρια δεν δίστασε να τον υπερασπιστεί όταν ένιωσε πως αδικήθηκε.

Ο γνωστός ράπερ βρέθηκε καλεσμένος την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου μίλησε για τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Πανσέληνος», αλλά και για τη σχέση που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.

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Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι πριν τη γνωρίσει είχε σχηματίσει λανθασμένη εικόνα για εκείνη.

«Πίστευα ότι η Δέσποινα Βανδή είναι ξινή μέχρι που τη γνώρισα. Μέσα σε μία ώρα κατάλαβα ότι είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Κάναμε το βιντεοκλίπ, αγκαλιαστήκαμε και από τότε την εκτίμησα πολύ», ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως ένα περιστατικό στα Mad VMA τον έκανε να τη θαυμάσει ακόμη περισσότερο.

«Σε ένα συμβάν που έγινε στα Mad ξηγήθηκε πάρα πολύ μάγκικα. Δεν μπορώ να πω τι ακριβώς έγινε, αλλά μπήκε μπροστά για μένα. Κάποιος είπε ότι δεν θα μου δώσει το βραβείο και εκείνη του απάντησε “φύγε εσύ”. Από τότε τη γουστάρω ακόμα περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Mente Fuerte πρόσθεσε με χιούμορ πως τους συνδέει και το ίδιο ζώδιο, λέγοντας: «Είναι Καρκίνος όπως κι εγώ».

Κλείνοντας, σημείωσε ότι, παρότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την τελευταία τους επικοινωνία, εξακολουθούν να διατηρούν επαφή. «Έχω να τα πω καιρό με τη Δέσποινα, αλλά μιλάμε», κατέληξε.