Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στη Μεσσηνία και πιο συγκεκριμένα στα Πετράλωνα.
Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ στο σημείο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή παρέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα της Πυροσβεστικής, ενώ λόγω της φωτιάς, η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα μέσω του 112, το οποίο κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Πετράλωνα να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Κοντά στα πρώτα σπίτια η φωτιά – Νέο μήνυμα του 112
Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στη Μεσσηνία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να την περιορίσουν, οι φλόγες κατευθύνθηκαν προς το χωριό και απειλούν τα πρώτα σπίτια.
Λίγο πριν τις 15:00, η Πολιτική Προστασία έστειλε νέο μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο κάλεσε τους κατοίκους στα Πετράλωνα να απομακρυνθούν προς Μελιγαλά.