Σε ξενοδοχείο μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι, καθώς η παρουσία χιλιάδων απεργών διαδηλωτών στο Σύνταγμα καθιστούσε αδύνατη την παραμονή του στον χώρο.

Η μεταφορά του κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφαλείας, την ώρα που η υγεία του βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, αφού διανύει την 17η ημέρα απεργίας πείνας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τους γιατρούς που τον παρακολουθούν, ο Ρούτσι έχει χάσει ήδη το 18-20% της μυϊκής του μάζας, ενώ το ζάχαρό του έχει πέσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να λιποθυμήσει ανά πάσα στιγμή.

Η λοιμωξιολόγος που τον εξέτασε υπογράμμισε ότι θα έπρεπε ήδη να νοσηλεύεται και να του χορηγείται ορός, καθώς κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη για τη ζωή του.

Παρά τις ιατρικές συστάσεις, ο ίδιος συνεχίζει την απεργία πείνας, καταναλώνοντας μόνο νερό, ηλεκτρολύτες και χαμομήλι, ενώ παραμένει εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.

Η εικόνα του είναι εμφανώς καταβεβλημένη, με τους γιατρούς να προειδοποιούν ότι η συνέχιση της απεργίας χωρίς άμεση ιατρική παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η Ζ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του

Εάν και έχει δοθεί η παραγγελία για εκταφή γιου του Πάνου Ρούτσι που έχασε την ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και η ιατροδικαστής όρισε να γίνει η εκταφή του, την ερχόμενη Παρασκευή, υποβλήθηκε αίτημα της συνηγόρου του Ζωής Κωνσταντοπούλου να δοθεί αναβολή στην εκταφή, προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος.

Το αίτημα έγινε δεκτό από τις εισαγγελικές αρχές και η εκταφή ορίστηκε να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.