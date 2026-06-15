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Ο Μιχαήλ Ταμπακάκης μίλησε για τη νέα επαγγελματική πρόκληση που έχει μπροστά του, αλλά και για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του που έκανε ειδικά για τον ρόλο του στις «Βάκχες».

Ο νεαρός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και εμφανίστηκε με πλατινέ μαλλιά, μια εικόνα που εξέπληξε τους τηλεθεατές. Όπως αποκάλυψε, η αλλαγή αυτή έγινε για τις ανάγκες της παράστασης, ενώ παραδέχτηκε ότι δεν έχει ακόμη συνηθίσει το νέο του look.

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«Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τα νέα μου μαλλιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στις «Βάκχες», τόνισε πως πρόκειται για μια σειρά από πρωτόγνωρες εμπειρίες: «Είναι η πρώτη μου φορά στην Επίδαυρο με ρόλο, η πρώτη φορά που συνεργάζομαι με ξένο σκηνοθέτη και η πρώτη φορά που θα παίξω στα αγγλικά».

Παρά τον ενθουσιασμό του, δεν έκρυψε το άγχος που νιώθει για αυτή τη σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Όπως είπε, ο συγκεκριμένος ρόλος ήρθε απρόσμενα στη ζωή του και αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση.

«Για μένα αποτυχία θα ήταν να μη χαρώ αυτή τη διαδρομή. Δεν θέλω να φτάσω στο τέλος και να συνειδητοποιήσω ότι έζησα μόνο το άγχος και την πίεση. Θέλω εκείνη τη στιγμή να είμαι ελεύθερος από κάθε σκέψη και να δώσω όλο μου τον εαυτό», εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για τα όνειρά του, ο ηθοποιός δήλωσε πως η μεγαλύτερη επιθυμία του είναι να παραμένει ευτυχισμένος και να μπορεί να απολαμβάνει όσα του προσφέρει η ζωή και η δουλειά του.

Τέλος, αναφέρθηκε σε μια εμπειρία που έζησε πρόσφατα στη Σόφια, όταν βρέθηκε μπροστά σε πορεία κατά του Pride. Όπως περιέγραψε, αρχικά δεν κατάλαβε τι συνέβαινε, μέχρι που συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για διαδήλωση ενάντια στην LGBTQ+ κοινότητα, γεγονός που, όπως είπε, τον ξάφνιασε και τον προβλημάτισε ιδιαίτερα.