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Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προσφέρει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, με δυνατότητα προκαταβολής των 5.000 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε δέκα νέες περιφερειακές ενότητες, καλύπτοντας συνολικά έως 1.000 νοικοκυριά και παραμένοντας ενεργό έως την 31η Δεκεμβρίου του 2028.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα νοικοκυριά, καθώς και απόφοιτοι ανώτατων ιδρυμάτων των συγκεκριμένων περιοχών που επιλέγουν να παραμείνουν εκεί για τη μόνιμη διαμονή τους.

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Αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από πολίτες και οικογένειες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, με οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό, τα 5.000 ευρώ μπορούν να καταβληθούν προκαταβολικά, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα της μετεγκατάστασης.

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευρύνεται και καλύπτει πλέον 10 επιπλέον Περιφερειακές Ενότητες, προσφέροντας οικονομικό κίνητρο σε όσους επιλέγουν να μεταφέρουν εκεί την κύρια και μόνιμη κατοικία τους.

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Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση χορηγείται μετά την οριστική έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί ένα έτος αποδεδειγμένης μόνιμης παραμονής στην περιοχή. Για πρώτη φορά, ωστόσο, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να καλύψουν μέρος των εξόδων εγκατάστασής τους.

Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας στον Έβρο. Με τη νέα επέκταση, εντάσσονται σε αυτό οι Περιφερειακές Ενότητες:

Δράμας

Φλώρινας

Κιλκίς

Σερρών

Πέλλας

Καστοριάς

Κοζάνης

Γρεβενών

Ιωαννίνων

Θεσπρωτίας

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ενεργό έως ότου συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 1.000 νοικοκυριών που μπορούν να ενταχθούν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε μία από τις επιλέξιμες περιοχές. Η κατοικία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως και δεύτερου βαθμού.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα συμμετοχής Ελλήνων πολιτών που διέμεναν πριν από τη μετεγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, δικαιούχοι μπορούν να είναι νέοι που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα των συγκεκριμένων Περιφερειακών Ενοτήτων και επιλέγουν να παραμείνουν στις περιοχές αυτές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

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Δόμνα Μιχαηλίδου: Προκαταβολή 5.000 ευρώ για τα έξοδα μετεγκατάστασης

Στη διεύρυνση του προγράμματος και στη δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Δίνουμε σε περισσότερους πολίτες τη δυνατότητα να κάνουν μια νέα αρχή σε περιοχές της χώρας που θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανές και να ενισχύσουμε δημογραφικά. Επεκτείνουμε το Πρόγραμμα σε 10 ακόμη Περιφερειακές Ενότητες και προσφέρουμε 10.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που επιλέγει να μεταφέρει εκεί μόνιμα την κατοικία του.

Κάνουμε όμως και ένα ακόμη σημαντικό βήμα: δίνουμε τη δυνατότητα να καταβάλλονται τα πρώτα 5.000 ευρώ προκαταβολικά, πριν ακόμη η αίτηση περάσει στο στάδιο της προέγκρισης, για την κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης», δήλωσε η υπουργός.

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