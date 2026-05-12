Καλεσμένος στην εκπομπή «Με τον Ρένο» το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου ήταν ο Μιχάλης Ρακιντζής, ο οποίος παραχώρησε μια συνέντευξη με αναφορές σε σημαντικές στιγμές της πορείας του. Ο γνωστός καλλιτέχνης μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002, περιγράφοντας το αρνητικό κλίμα που συνάντησε τότε, αλλά και την έντονη κριτική και τις αντιδράσεις που, όπως ανέφερε, δέχθηκε από ανθρώπους του χώρου.

«Η τύχη με μαστίγωσε στη Eurovision, ό,τι έκανα μου το γύρισε πίσω. Εδώ, ο τίτλος είναι «δεν ήξερες, δεν ρώταγες;», ανέφερε αρχικά ο Μιχάλης Ρακιντζής.

«Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ που πρέπει να είσαι ενημερωμένος πριν πας. Μέσα σε 12 ώρες έγραψα το κομμάτι και δήλωσα συμμετοχή. Από μία άτυχη στιγμή ενός τύπου που ήταν στην κονσόλα που κόβεται ο ήχος, αρχίζει μια φοβερή ιστορία με το playback, το γνωστό playback».

«Και ξαφνικά είδα συναδέλφους που λέγαμε ένα γεια ή και άλλους που είχαμε πιει κι ένα ποτό έξω και είχαμε μιλήσει ή και να έχουν έρθει και στο σπίτι μου, να βγαίνουν και να μου επιτίθενται στις τηλεοράσεις σφοδρότατα. Έβγαινε και μιλούσε ο κάθε πικραμένος και η κάθε πικραμένη. Όταν έφτασα εκεί, υπήρχε εχθρικό κλίμα».



