Ο Μίλτος Πασχαλίδης τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα, αλλά και για τη φονική τραγωδία των Τεμπών, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Ο τραγουδοποιός τόνισε ότι παρά τη γενική συμπάθεια προς την Καρυστιανού λόγω της απώλειας του παιδιού της, αυτό δεν σημαίνει πως κάθε δημόσια τοποθέτησή της είναι υπεράνω κριτικής. «Της είχε και έχει συμπάθεια όλος ο κόσμος γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει. Κατά τη γνώμη μου αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα, το λέω καθαρά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να κρίνεται συνολικά από μία άποψη, ιδιαίτερα όταν η ίδια φάνηκε να ανασκευάζει εκ των υστέρων.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική διάσταση των δηλώσεων, επισημαίνοντας πως η κυρία Καρυστιανού έχει επιλέξει να κριθεί ως πολιτικό πρόσωπο, όπου όπως είπε «τα πράγματα είναι πολύ άγρια και δεν χωράνε συναισθηματισμοί».

Στη συνέχεια, ο τραγουδοποιός εξέφρασε την οργή και την απογοήτευσή του για την τραγωδία των Τεμπών και την ανεπαρκή διαχείριση των τρένων στη χώρα. «Είμαι ακόμα θυμωμένος όταν το σκέφτομαι… Έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουμε τρένα. Ο κόσμος δεν αισθάνεται ασφαλής να βάλει το παιδί του σε ένα τρένο», σημείωσε.

Κλείνοντας, τόνισε την απογοήτευσή του για την κακοδιαχείριση και την έλλειψη απαντήσεων προς τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους στην τραγωδία: «Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει το πιο σκληρό πράγμα που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μπαίνω στη θέση τους και με τινάζει ηλεκτρικό ρεύμα», κατέληξε.