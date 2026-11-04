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Η Μιμή Ντενίση φροντίζει να διατηρείται σε καλή φυσική κατάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία τόσο στη διατροφή της όσο και στην τακτική άσκηση. Η ηθοποιός, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, μίλησε για τις συνήθειες που έχει εντάξει στην καθημερινότητά της και το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί.

Όπως αποκάλυψε, γυμνάζεται δύο φορές την εβδομάδα, έχοντας στο πλευρό της προσωπική γυμνάστρια. Στο πρόγραμμά της δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις ασκήσεις με βάρη, ενώ κατά διαστήματα επιλέγει και το pilates. Παράλληλα, προσπαθεί να παραμένει δραστήρια, εντάσσοντας το περπάτημα στις καθημερινές της συνήθειες.

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«Εννοείται ότι προσέχω τη διατροφή μου. Κάνω γυμναστική δύο φορές την εβδομάδα, πιο πολύ βάρη, κάποιες φορές κάνω pilates και κοιτάζω να περπατάω στο πάρκο, είτε να κάνω διάδρομο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φροντίδα του σώματός της δεν περιορίζεται, ωστόσο, μόνο στην προπόνηση. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης μετά την άσκηση, στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται και θεραπευτικό μασάζ, το οποίο αναλαμβάνει η γυμνάστριά της.

Η σχέση της με τον αθλητισμό, πάντως, δεν είναι κάτι καινούργιο. Η Μιμή Ντενίση έχει αναφέρει ότι από μικρή ηλικία ήταν ιδιαίτερα δραστήρια και αγαπούσε τη γυμναστική, ενώ είχε ασχοληθεί και με το μπάσκετ, έχοντας μάλιστα κερδίσει μετάλλιο.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις της, η ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της συστηματικής φροντίδας του σώματος όσο περνούν τα χρόνια. Όπως έχει επισημάνει, η καλή φυσική κατάσταση δεν είναι κάτι που διατηρείται χωρίς προσπάθεια, αλλά συνδέεται με τη συνέπεια στην άσκηση, την ισορροπημένη διατροφή και τη φροντίδα της υγείας μας.