Αντιδράσεις προκαλεί η απάντηση αστυνομικού σε μια μητέρα, η οποία προσπάθησε να καταγγείλει έναν παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η 10χρονη διατηρούσε λογαριασμό στο TikTok από όπου και την εντόπισε ο άνδρας, της έστειλε προσωπικό μήνυμα και στη συνέχεια της ζήτησε να του στείλει φωτογραφίες με ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η ανήλικη ενημέρωσε άμεσα τη μητέρα της η οποία, προσποιούμενη την κόρη της, επικοινώνησε με τον αποστολέα για να συγκεντρώσει στοιχεία και στη συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Οι αρχές φέρονται αρχικά να της έδωσαν οδηγίες για την κατάθεση της καταγγελίας. Όταν επισκέφθηκε την Ασφάλεια όμως, ο αστυνομικός την απέτρεψε.

«Ξέρεις πόσοι ανώμαλοι κυκλοφορούν; Θα πάρει ένα χρόνο τουλάχιστον… Κάνε τον μπλοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν θα ξαναστείλει», φέρεται να της είπε.

Η γυναίκα τρομαγμένη επικοινώνησε ξανά με τις αρχές και έμαθε ότι έπρεπε να επαναλάβει τη διαδικασία, πιθανώς πάλι με τον ίδιο αστυνομικό.