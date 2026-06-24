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Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του ιστορικού αγώνα στο διεθνές ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ.

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρό μήνυμα οδικής ασφάλειας τονίζοντας ότι οι υψηλές ταχύτητες ανήκουν αποκλειστικά στις πίστες και όχι στους δημόσιους δρόμους.

Τέλος, αναφέρθηκε στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα και στην ανάγκη για καλλιέργεια μιας νέας οδηγικής κουλτούρας από τους πολίτες.

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Στην καρδιά της υπερειδικής διαδρομής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/06) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν από την πανηγυρική εκκίνηση του ιστορικού αγώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το The Ellinikon Sports Park, όπου έχει χαραχθεί η ασφάλτινη διαδρομή της EKO Super Special Stage, και οδήγησε ένα GR Yaris 2026 Aero Performance με συνοδηγό τον Mads Østberg, πρώην εργοστασιακό οδηγό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ με Ford και Citroen. Παράλληλα, βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού σε ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο αγωνιστικό Toyota GR Yaris, το οποίο αποτελεί μία από τις τεχνολογικές καινοτομίες της φετινής διοργάνωσης.

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«Καταπληκτικές οι εντυπώσεις», είπε αμέσως μετά, προσθέτοντας ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την πίστα τόσο ως οδηγός όσο και ως συνοδηγός. «Ήμουν συνοδηγός αλλά και οδήγησα σε αυτή την πίστα, την οποία φτιάξαμε σε χρόνο-ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ελληνικό στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιλογή του Ελληνικού ως τόπου εκκίνησης του αγώνα, συνδέοντας το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με τη συνολική ανάπλαση της περιοχής.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι επιλέχθηκε αυτή η τοποθεσία. Εδώ θα εγκαινιαστούν σύντομα οι πρώτοι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας. Θα είναι ένα μεγάλο πάρκο που οι πολίτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τους επόμενους μήνες», σημείωσε.

Όπως είπε, όσοι βρεθούν στην υπερειδική διαδρομή θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όχι μόνο ένα μοναδικό αθλητικό θέαμα, αλλά και μια πρώτη εικόνα από τη νέα μορφή του Ελληνικού. «Είμαι βέβαιος ότι όσοι βρεθούν εδώ θα εντυπωσιαστούν», ανέφερε.

Η επιστροφή ενός ιστορικού αγώνα

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στη σημασία της επιστροφής του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο διεθνές καλεντάρι του WRC, κάνοντας λόγο για μια διοργάνωση με ξεχωριστό συμβολισμό για τη χώρα.

«Το γεγονός ότι ξαναμπαίνει στο ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν αγώνα που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής σε παγκόσμιο επίπεδο και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

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Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου για να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία ενός από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του WRC. Η εκκίνηση θα δοθεί στο The Ellinikon Sports Park, με την υπερειδική διαδρομή μήκους 1,86 χιλιομέτρων να μεταφέρει τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο κέντρο της Αττικής και να προσφέρει εικόνες που θα ταξιδέψουν σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

«Τα γκάζια είναι για τις πίστες»

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε την παρουσία του για να στείλει μήνυμα οδικής ασφάλειας.

«Το μήνυμα είναι απλό: τα γκάζια είναι για τις πίστες, όχι για τον δρόμο», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η χώρα αρχίζει να αποκτά μια διαφορετική κουλτούρα οδικής συμπεριφοράς.

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Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τα πρόσφατα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία οι θάνατοι από τροχαία έχουν μειωθεί κατά 21%, κάτι που μεταφράζεται, όπως είπε, σε περίπου 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο.

«Δεν μας ικανοποιεί μόνο αυτή η επίδοση. Θέλουμε να φτάσουμε το συντομότερο δυνατό στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να σταματήσουμε να έχουμε αυτή την απαράδεκτη πρωτιά, να θρηνούμε κάθε χρόνο εκατοντάδες συμπολίτες μας στην άσφαλτο», υπογράμμισε.

Κάνοντας λόγο για έναν «μεγάλο φόρο αίματος» που εξακολουθεί να πληρώνει η ελληνική κοινωνία στους δρόμους, εξέφρασε την πεποίθηση ότι σταδιακά διαμορφώνεται μια νέα οδηγική κουλτούρα, ιδίως στις νεότερες γενιές. «Το βλέπουμε ήδη. Αλλάζουν οι συνήθειες. Τα νέα παιδιά δεν πίνουν όταν οδηγούν. Βοηθούν και οι εντατικοί έλεγχοι, αλλά όλα αυτά γίνονται για καλό», σημείωσε.

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Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να απολαύσουν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, χωρίς να ξεχνούν το βασικό μήνυμα της διοργάνωσης. «Ας απολαύσουμε το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και ας θυμόμαστε πάντα ότι δεν παίρνουμε ιδέες από όσα βλέπουμε στην πίστα για να τα αναπαράγουμε στον δρόμο», ανέφερε.