Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εισαγγελική διάταξη της 23ης Νοεμβρίου επιβάλλει δέσμευση της περιουσίας πρώην συνιδιοκτήτη της επιχείρησης «Σπηλιά» στη Μύκονο για χρονικό διάστημα εννέα μηνών.

Οι ελεγκτές εντόπισαν 41 τραπεζικά προϊόντα και εξετάζουν συναλλαγές συνολικού ύψους εκατομμυρίων ευρώ που σχετίζονται με επιταγές και μεταβιβάσεις μετοχών εντός του 2023.

Η δικαστική έρευνα εστιάζει σε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς η προέλευση ποσού άνω του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ.

Η επιχειρηματική διαμάχη μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για τον έλεγχο της εταιρείας αποτελεί αντικείμενο έντονων δικαστικών αντιπαραθέσεων και δημόσιων καταγγελιών τα τελευταία δύο χρόνια.

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Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της επιχειρηματικής διαμάχης γύρω από τη «Σπηλιά» στη Μύκονο, καθώς εισαγγελική διάταξη της 23ης Νοεμβρίου προβλέπει δέσμευση της περιουσίας πρώην συνιδιοκτήτη της για εννέα μήνες.

Η διαδρομή των χρημάτων

Ο έλεγχος συνδέεται με δύο επιταγές συνολικής αξίας 3,19 εκατ. ευρώ, που εξέδωσε η Αρτοπαρασκευές Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εταιρεία του δικτύου Bread Factory. Άλλες έξι συναλλαγές, με αναφορές σε μεταβιβάσεις μετοχών, ανέρχονται σε 5,31 εκατ. ευρώ. Εντοπίστηκαν 41 τραπεζικά προϊόντα σε έξι πιστωτικά ιδρύματα.

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Πιό αναλυτικά:

Συνολικά 41 τραπεζικά προϊόντα σε έξι τράπεζες εντόπισαν οι ελεγκτές, μεταξύ των οποίων 15 καταθετικούς λογαριασμούς, οκτώ προθεσμιακές καταθέσεις, δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συναλλαγές του 2023, καθώς, πέραν των δύο επιταγών συνολικού ύψους 3,19 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν εισροές άλλων 5,31 εκατ. ευρώ μέσω έξι συναλλαγών, με αιτιολογία την πώληση μετοχών.

Την ίδια χρονιά κατατέθηκαν 44.404 ευρώ σε μετρητά, ενώ στις 11 Οκτωβρίου ανοίχθηκε προθεσμιακή κατάθεση 5,8 εκατ. ευρώ και την 1η Δεκεμβρίου μία ακόμη, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ. Οι προθεσμιακές καταθέσεις ενδέχεται να αφορούν μεταφορά ήδη υφιστάμενων κεφαλαίων και όχι πρόσθετες εισροές. Στη διάταξη αναφέρονται επίσης δύο μονοκατοικίες στην Άνω Μερά Μυκόνου. Η εννεάμηνη δέσμευση αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, περιεχόμενο τυχόν θυρίδων και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.

Η πώληση του 50% της επιχείρησης – Το ιστορικό της «Σπηλιάς» – Η διαμάχη των δύο αδελφών και η σύγκρουση Κούγια – Αγαπηνού.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2023 και στην επιχειρηματική και οικογενειακή διαμάχη μεταξύ των αδελφών Νίκου και Στάθη Χανιώτη, οι οποίοι κατείχαν από 50% της εταιρείας που είχε στην ιδιοκτησία της το περίφημο εστιατόριο «Σπηλιά» στην Αγία Άννα της Μυκόνου και το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Anastasia Village». Η οικογενειακή επιχείρηση, με ιστορία περίπου τεσσάρων δεκαετιών, είχε αποκτήσει διεθνή φήμη, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων και τον Έλον Μασκ το καλοκαίρι του 2022.

Η είσοδος του Άγγελου Γιαννακόπουλου στο μετοχικό σχήμα, με την εξαγορά του 50% έναντι συμφωνηθέντος τιμήματος 13 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής», πυροδότησε αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες για τον έλεγχο της εταιρείας, τη διοίκησή της και τη χρήση της παραλίας. Στις 6 Φεβρουαρίου 2025 ο Αλέξης Κούγιας δημοσιοποίησε σοβαρές καταγγελίες, στις οποίες απάντησαν με κοινή ανακοίνωση οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός, Μιχαήλ Φαράντος και Διαμαντής Σταμάτης. Στις 11 Φεβρουαρίου η αντιπαράθεση κορυφώθηκε με τον Αλέξη Κούγια να προαναγγέλλει μήνυση κατά του Νίκου Αγαπηνού. Η υπόθεση είχε τότε απασχολήσει εκτενώς. Η σημερινή εισαγγελική διάταξη αποτελεί νεότερη εξέλιξη μιας υπόθεσης που απασχολεί τη δημοσιότητα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια

Τι διερευνά η Δικαιοσύνη

Συλμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτές δεν έχουν τεκμηριώσει επαρκώς την προέλευση 1.627.927,78 ευρώ. Η προκαταρκτική εξέταση αφορά ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Το μέτρο εκτείνεται σε καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία.