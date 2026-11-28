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Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι παλαιότερα επηρεαζόταν από τα σχόλια τρίτων, αλλά πλέον επιλέγει να δίνει προτεραιότητα στη δική της προσωπική ευτυχία.

Σημείωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διευκολύνει την έκφραση απόψεων από το κοινό, γεγονός που καθιστά την κριτική πιο έντονη.

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι η δημοσιότητα γύρω από την προσωπική της ζωή δεν καθορίζει τις αποφάσεις της ούτε επηρεάζει την ηρεμία της.

Τέλος, τόνισε ότι δεν επιτρέπει στα κοινωνικά στερεότυπα να περιορίζουν τις επιλογές της, προστατεύοντας έτσι την ποιότητα της ζωής της.

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Για το κόστος που έχει η δημοσιότητα, τα σχόλια που δέχεται και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει πλέον την κριτική μίλησε η Δέσποινα Βανδή. Η δημοφιλής τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του Δεκεμβρίου του περιοδικού Madame Figaro και παραχώρησε συνέντευξη στον Κωνσταντίνο Αντωνάτο, αποκαλύπτοντας πώς έχει αλλάξει η στάση της απέναντι στην έκθεση της προσωπικής της ζωής και τη γνώμη των άλλων.

Η Δέσποινα Βανδή παραδέχτηκε πως παλαιότερα τα σχόλια και η κριτική την επηρέαζαν σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα, ωστόσο, έχει επιλέξει να μην αφήνει τις απόψεις τρίτων να καθορίζουν τη διάθεσή της ή τις αποφάσεις της, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στη δική της ευτυχία.

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Όπως ανέφερε, η δημόσια κριτική έχει γίνει ακόμη πιο έντονη και εύκολη μέσω των social media, καθώς πλέον ο καθένας μπορεί να εκφράζει χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς τη γνώμη του για πρόσωπα και καταστάσεις.

«Παλιά με αφορούσε πάρα πολύ. Πλέον πιστεύω ότι η ζωή μας πρέπει να μας αφορά σε πρώτη φάση. Το πώς νιώθουμε εμείς. Δεν χρειάζεται να ζεις για τους άλλους. Παλιότερα γινόταν μέσα από κάποια περιοδικά ή μέσα από κάποιες εκπομπές. Τώρα πλέον, με τα social media, άπαντες έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Εάν μπεις σε αυτή την παγίδα, έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει με τη χαρά σου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης: Τα σχόλια για τη σχέση τους

Η σχέση της Δέσποινας Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη έχει απασχολήσει επανειλημμένα τα μέσα ενημέρωσης, με τις κοινές τους εμφανίσεις αλλά και τις δημόσιες εκδηλώσεις τρυφερότητας να γίνονται συχνά αντικείμενο συζήτησης.

Το ζευγάρι δεν έχει επιλέξει να κρύβει τον έρωτά του, ενώ οι αυθόρμητες εκδηλώσεις αγάπης μπροστά στις κάμερες και σε δημόσιους χώρους συγκεντρώνουν συχνά σχόλια και αντιδράσεις.

Στη συνέντευξή της, η τραγουδίστρια κλήθηκε να απαντήσει εάν είχε προβληματιστεί ποτέ για το ενδεχόμενο η έντονη δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους να επηρεάσει την ισορροπία τους. Η ίδια παραδέχτηκε ότι η κριτική αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της έκθεσης, ξεκαθαρίζοντας, όμως, πως πλέον δεν επιτρέπει να επηρεάζει την προσωπική της ζωή.

«Είναι μέρος της δημοσιότητας αυτό το πράγμα. Όποιος πιστεύει ότι αυτό δεν μπορεί να του συμβεί είναι αφελής, το λιγότερο. Φυσικά και θα συμβεί, αλλά και πάλι σου λέω, δεν με αφορά. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν αναπτύξει κάποια στερεότυπα. Τα μοτίβα είναι τόσο ισχυρά, μας τα φυτεύουν από τόσο μικρή ηλικία μέσα μας, που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε το σωστό από το λάθος», ανέφερε η Δέσποινα Βανδή.

Η τραγουδίστρια φαίνεται πως έχει πλέον υιοθετήσει μια διαφορετική φιλοσοφία απέναντι στη δημοσιότητα, επιλέγοντας να προστατεύει την προσωπική της ηρεμία και να μην αφήνει τα σχόλια ή τα κοινωνικά στερεότυπα να περιορίζουν τις επιλογές της και τη χαρά της ζωής της.