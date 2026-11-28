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Μια ιδιαίτερα τρομακτική εμπειρία που έζησε στο παρελθόν μοιράστηκε η Μαρία Αντωνά, με αφορμή τις διαρρήξεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε κατοικίες στα Γλυκά Νερά. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην εισβολή αγνώστου στο σπίτι της, ενώ εκείνη βρισκόταν μέσα, περιγράφοντας τον φόβο που ένιωσε και τις συνέπειες που είχε το περιστατικό στην αίσθηση ασφάλειάς της.

Η Μαρία Αντωνά μίλησε το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «MEGA Non Stop», εκφράζοντας την κατανόησή της για όσους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αντίστοιχες καταστάσεις. Όπως εξήγησε, η παραβίαση του προσωπικού χώρου και η παρουσία ενός εισβολέα μέσα στο σπίτι αποτελούν μια εμπειρία που δύσκολα ξεπερνιέται.

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Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο ψυχολογικό αποτύπωμα μιας διάρρηξης, επισημαίνοντας πως μετά από ένα τέτοιο περιστατικό είναι δύσκολο να αισθανθεί κανείς ξανά ήρεμος και ασφαλής μέσα στην κατοικία του. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσει να παραμείνει στον ίδιο χώρο χωρίς να κυριαρχεί ο φόβος.

«Εγώ σας καταλαβαίνω, γιατί το έχω βιώσει αυτό που λέτε. Το έχω βιώσει να βρίσκομαι μέσα στο σπίτι μου, να μπαίνει άνθρωπος με λοστό μέσα στο σπίτι. Παιδιά, δεν μπορείς μετά να ηρεμήσεις, ούτε μπορείς να μείνεις στον ίδιο χώρο μετά για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Φοβάσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

Η αποκάλυψή της έρχεται με αφορμή τα περιστατικά διαρρήξεων που έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους των Γλυκών Νερών, αναδεικνύοντας παράλληλα το πόσο έντονα μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία ενός ανθρώπου μια εισβολή στο σπίτι του, ακόμη και πολύ καιρό μετά το συμβάν.