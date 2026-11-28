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Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι δραστηριότητες του Έλον Μασκ, η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia μετά από προεδρική παρέμβαση και οι συμφωνίες της οικογένειας Τραμπ στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, οι αρμόδιες επιτροπές θα διερευνήσουν την αύξηση της προσωπικής περιουσίας του Αμερικανού προέδρου και των γιων του κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντέδρασε προειδοποιώντας τους Δημοκρατικούς για πιθανές ποινικές διώξεις, σε περίπτωση που προχωρήσουν σε έρευνες για τους χρηματοδότες και τις κρατικές συμβάσεις.

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Κρατικές συμβάσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, φορολογικές διευκολύνσεις, προεδρικές χάρες, παρεμβάσεις στη διοίκηση επιχειρηματικών κολοσσών και επικερδείς συμφωνίες στον χώρο των κρυπτονομισμάτων συνθέτουν το πλέγμα των σχέσεων που έχει αναπτύξει ο Ντόναλντ Τραμπ με ορισμένους από τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη.

Για τους δισεκατομμυριούχους που διέθεσαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου, η δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε από σημαντικά επιχειρηματικά οφέλη. Ωστόσο, η ανάκτηση του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλάζει τα δεδομένα και ανοίγει τον δρόμο για κοινοβουλευτικό έλεγχο των σχέσεων αυτών.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν σειρά κοινοβουλευτικών ερευνών για το 2027, προκειμένου να εξετάσουν εάν επιχειρηματίες που χρηματοδότησαν τον Τραμπ επωφελήθηκαν στη συνέχεια από κυβερνητικές αποφάσεις, καθώς και εάν οι συγκεκριμένες σχέσεις απέφεραν οικονομικά οφέλη στον ίδιο τον πρόεδρο και την οικογένειά του.

Μεταξύ των επιχειρηματιών που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο είναι ο Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ο ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο.

Έλον Μασκ: Εκλογικές δωρεές και κρατικά συμβόλαια 16 δισ. δολαρίων

Ξεχωριστή θέση στις σχεδιαζόμενες έρευνες καταλαμβάνει ο Έλον Μασκ, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου διέθεσε σχεδόν 300 εκατ. δολάρια για να στηρίξει την εκλογική προσπάθεια του Τραμπ το 2024, ενώ φέρεται να διέθεσε περίπου 450 εκατ. δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, χρηματοδοτώντας υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών, πολλοί από τους οποίους τελικά δεν εξελέγησαν.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις του συνέχισαν να εξασφαλίζουν σημαντικές συμβάσεις με την αμερικανική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού Democracy Defenders Fund, οι εταιρείες του Μασκ εξασφάλισαν κρατικά συμβόλαια ύψους 6 δισ. δολαρίων κατά την περίοδο που ο ίδιος βρισκόταν επικεφαλής της κυβερνητικής πρωτοβουλίας DOGE, η οποία είχε ως στόχο τον περιορισμό των ομοσπονδιακών δαπανών.

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Μετά την αποχώρησή του από την πρωτοβουλία, τον Μάιο του 2025, οι επιχειρήσεις του εξασφάλισαν επιπλέον συμβάσεις ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Οι συντάκτες της έκθεσης εντόπισαν, επίσης, ενέργειες από 25 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και υπουργεία, οι οποίες είτε ωφέλησαν είτε θα μπορούσαν δυνητικά να ωφελήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μασκ.

Κατά το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με την έκθεση, η προσωπική του περιουσία υπερδιπλασιάστηκε: από περίπου 419 δισ. δολάρια έφτασε σε επίπεδα που υπολογίζονται μεταξύ 900 δισ. και 1 τρισ. δολαρίων.

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Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν συνιστούν, ωστόσο, από μόνα τους απόδειξη παράνομων συναλλαγών.

Η υπόθεση Τζένσεν Χουάνγκ και η φερόμενη παρέμβαση Τραμπ στη Nvidia

Μία από τις υποθέσεις που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και στα δύο μεγάλα αμερικανικά κόμματα αφορά τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιγράφονται στο δημοσίευμα, ο Χουάνγκ είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του τεχνολογικού κολοσσού, έπειτα από δημοσιεύματα για προσωπικές του σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με την Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

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Η υπόθεση φέρεται να προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με την ενδεχόμενη πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους αμερικανικούς ημιαγωγούς, αλλά και την εφαρμογή των περιορισμών που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στις εξαγωγές ευαίσθητης τεχνολογίας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του, ο Χουάνγκ επέστρεψε στην ηγεσία της Nvidia, έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η φερόμενη παρέμβαση προκάλεσε αντιδράσεις στο Κογκρέσο, με νομοθέτες να ζητούν εξηγήσεις τόσο για τον ρόλο του προέδρου όσο και για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που είχαν ανακύψει.

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Ο Χουάνγκ συγκαταλέγεται, παράλληλα, στους επιχειρηματίες που χρηματοδότησαν την κατασκευή της νέας αίθουσας δεξιώσεων του Λευκού Οίκου, ενός έργου στο οποίο ο Τραμπ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Η συνεισφορά του υπολογίζεται σε 25 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τον οργανισμό Public Citizen.

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Η προεδρική χάρη στον ιδρυτή της Binance και η συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Σημαντικό μέρος των ερευνών που προετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί αφορά τις σχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ με τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε σειρά πρωτοβουλιών για τη χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη συγκεκριμένη αγορά, υλοποιώντας δεσμεύσεις που είχε αναλάβει έναντι εκπροσώπων του κλάδου πριν από τις εκλογές του 2024.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η προεδρική χάρη που απένειμε στον ιδρυτή της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο, καθώς και οι επιχειρηματικές συμφωνίες της World Liberty Financial, της εταιρείας κρυπτονομισμάτων που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ.

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Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει ήδη προσδιορίσει ορισμένες από τις υποθέσεις που πρόκειται να διερευνηθούν.

Μία από αυτές αφορά συμφωνία ύψους 500 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση μεριδίου 49% στη World Liberty Financial από εταιρεία που υποστηρίζεται από τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η συμφωνία φέρεται να επιτεύχθηκε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2025, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε συμφωνία που παρείχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόσβαση σε προηγμένους αμερικανικούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι Δημοκρατικοί σκοπεύουν να εξετάσουν εάν οι συναλλαγές με επιχειρήσεις που συνδέονται με την προεδρική οικογένεια επηρέασαν κυβερνητικές αποφάσεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποδειχθεί τέτοια διασύνδεση.

Κατά 2,7 δισ. δολάρια αυξήθηκε η περιουσία του Τραμπ

Στο επίκεντρο των κοινοβουλευτικών ερευνών αναμένεται να βρεθεί και η σημαντική αύξηση της προσωπικής περιουσίας του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes που επικαλείται ο Guardian, ο Τραμπ αύξησε την περιουσία του κατά 2,7 δισ. δολάρια μετά την εκλογική του νίκη το 2024. Μεγάλο μέρος της αύξησης αυτής αποδίδεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητές του στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και στις συμφωνίες του στο εξωτερικό.

Σημαντικά οικονομικά οφέλη έχουν καταγράψει και οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας, των κρυπτονομισμάτων και άλλων επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Οι αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου αναμένεται να εξετάσουν κατά πόσο η πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο και οι διασυνδέσεις τους με την αμερικανική κυβέρνηση συνέβαλαν στην επιχειρηματική τους επιτυχία.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να έχουν οι γερουσιαστές Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ και Ελίζαμπεθ Γουόρεν, καθώς και οι βουλευτές Ρόμπερτ Γκαρσία και Τζέιμι Ράσκιν, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την ηγεσία σημαντικών κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Η προειδοποίηση του Λευκού Οίκου προς τους Δημοκρατικούς

Η κυβέρνηση Τραμπ, πάντως, έχει ήδη επιχειρήσει να ασκήσει πίεση στους Δημοκρατικούς, πριν ακόμη αναλάβουν επισήμως τον έλεγχο του νέου Κογκρέσου.

Νομικοί εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και του υπουργείου Δικαιοσύνης απέστειλαν τον Νοέμβριο επιστολές σε προβεβλημένα στελέχη των Δημοκρατικών, προειδοποιώντας τα ότι θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπα ακόμη και με ποινικές διώξεις, εάν προχωρούσαν σε έρευνες για ορισμένους από τους σημαντικότερους χρηματοδότες του Τραμπ και τις συμβάσεις τους με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η αντιπαράθεση για τις σχέσεις της πολιτικής εξουσίας με τους μεγιστάνες της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων αναμένεται, έτσι, να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα μέτωπα σύγκρουσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου κατά τα δύο τελευταία χρόνια της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ.