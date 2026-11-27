Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρώπη υιοθετεί πλέον μια πιο δυναμική στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκοντας να υπερασπιστεί τα οικονομικά και στρατηγικά της συμφέροντα παρά τις αμερικανικές αντιδράσεις.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προωθούν τη φορολόγηση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών και ενισχύουν την αμυντική τους βιομηχανία μέσω της αρχής της ευρωπαϊκής προτίμησης.

Παρά τις έντονες πιέσεις από την Ουάσινγκτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τον σχεδιασμό για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με δάνεια και κονδύλια από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Η νέα στρατηγική απορρέει από τη διαπίστωση ότι η μέχρι σήμερα πολιτική υποχώρησης απέναντι στις ΗΠΑ δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα στις διμερείς σχέσεις.

Ωστόσο, η υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών παραμένει σύνθετη, καθώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

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Ένα διαφορετικό πρόσωπο απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να δείξει η Ευρώπη, αφήνοντας πίσω τη μέχρι σήμερα προσπάθεια να αποφεύγει τις μετωπικές συγκρούσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, οι διαφωνίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία και η πολιτική αποδυνάμωση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φαίνεται πως έχουν ενισχύσει τη διάθεση αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να προχωρήσουν σε αποφάσεις ακόμη και αν προκαλέσουν την αντίδραση της Ουάσινγκτον.

Το νέο κλίμα αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στις 19 Νοεμβρίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τα δισεκατομμύρια που εξακολουθούν να διαθέτουν οι Ευρωπαίοι για τη στρατιωτική και οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας.

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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ωστόσο, δεν άλλαξαν πορεία. Αντίθετα, συνέχισαν να επεξεργάζονται σχέδια για νέα χρηματοδότηση του Κιέβου, ενώ παράλληλα προωθούν πρωτοβουλίες που αφορούν τη φορολόγηση των αμερικανικών τεχνολογικών κολοσσών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Η αλλαγή στάσης δεν είναι τυχαία. Όπως επισημαίνουν Ευρωπαίοι διπλωμάτες, η μέχρι σήμερα προσπάθεια να αποφευχθεί η σύγκρουση με τον Λευκό Οίκο δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ούτε στις εμπορικές σχέσεις ούτε στην αμερικανική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Φόρος 3% στους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μέτωπα αφορά την πρόταση για την επιβολή πανευρωπαϊκού ψηφιακού φόρου 3% σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προβλέπει τη φορολόγηση εσόδων από διαδικτυακές διαφημίσεις, ψηφιακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης και εμπορική αξιοποίηση δεδομένων χρηστών.

Στο στόχαστρο βρίσκονται εταιρείες με παγκόσσιο ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 750 εκατ. ευρώ και ψηφιακά έσοδα τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Google, η Meta, η Amazon, η Microsoft και η Apple.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έσοδα περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γαλλία υποστηρίζει εδώ και χρόνια την ιδέα, ενώ πλέον εμφανίζεται μεγαλύτερη διάθεση να συζητηθεί και από άλλες κυβερνήσεις.

Η Ουάσινγκτον αντιδρά, υποστηρίζοντας ότι ένας τέτοιος φόρος θα πλήξει δυσανάλογα τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Στο εσωτερικό της ΕΕ, πάντως, δεν υπάρχει ομοφωνία, καθώς χώρες όπως η Ιρλανδία εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις.

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Η Ευρώπη θέλει τα αμυντικά δισεκατομμύρια να μένουν στην Ευρώπη

Το δεύτερο μέτωπο αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα κονδύλια του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού για την περίοδο 2028-2034.

Η πρόταση προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στις αμυντικές προμήθειες και στον διαστημικό τομέα. Στόχος είναι να δοθεί προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να περιοριστεί η πρόσβαση εταιρειών από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων και αμερικανικών, σε συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδέεται με την προσπάθεια της ΕΕ να αποκτήσει μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία και να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική αμυντική τεχνολογία.

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Η αμερικανική πλευρά έχει ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά της, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη συνεργασία και την ασφάλεια της Ευρώπης. Επιφυλάξεις υπάρχουν και μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, με τη Ρουμανία να τονίζει τη σημασία της διατήρησης της πρόσβασης σε αμερικανικά οπλικά συστήματα και τεχνολογία.

Τα 45 δισ. ευρώ για την Ουκρανία και τα επιπλέον 100 δισ.

Το πιο ευαίσθητο πολιτικά ζήτημα παραμένει η χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Παρά τις αντιρρήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν τη χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ για το 2027, προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές και στρατιωτικές ανάγκες της χώρας.

Παράλληλα, στο σχέδιο του νέου επταετούς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού προβλέπονται επιπλέον 100 δισ. ευρώ για την Ουκρανία. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη δέσμευση που δείχνει ότι οι Βρυξέλλες δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη στήριξη του Κιέβου, ακόμη και αν η αμερικανική πολιτική ηγεσία ακολουθεί διαφορετική κατεύθυνση.

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Η συμφωνία για το δάνειο των 45 δισ. ευρώ εξακολουθεί, ωστόσο, να αντιμετωπίζει εμπόδια, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη διαφωνούν με τον τρόπο χρηματοδότησής του. Το ζήτημα παραμένει ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.

Η τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ στο Βερολίνο έγινε μετά τις επαφές του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, προκαλώντας ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την κατεύθυνση που ενδέχεται να πάρει η αμερικανική πολιτική απέναντι στη Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της παρέμβασης, δηλώνοντας ότι δεν εξέλαβε τις τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου ως απειλή.

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«Τι έχουμε να χάσουμε;» το νέο μήνυμα προς την Ουάσινγκτον

Πίσω από τις τρεις πρωτοβουλίες βρίσκεται μια ευρύτερη αλλαγή στη στρατηγική της Ευρώπης. Για αρκετές κυβερνήσεις, η υποχώρηση απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις δεν εξασφάλισε ούτε καλύτερες εμπορικές συμφωνίες ούτε μεγαλύτερη υποστήριξη στην Ουκρανία.

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Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ εξακολουθεί να προκαλεί δυσαρέσκεια σε ευρωπαϊκούς κύκλους, ενώ οι πιέσεις της Ουάσινγκτον συνεχίζονται σε μια σειρά από ζητήματα.

«Δεν υποχωρούν, οπότε τι έχουμε να χάσουμε;» είναι το χαρακτηριστικό ερώτημα Ευρωπαίου διπλωμάτη, αποτυπώνοντας τη διάθεση που φαίνεται να διαμορφώνεται στις Βρυξέλλες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεράσει τις εσωτερικές της διαφωνίες ή ότι είναι έτοιμη για μια συνολική ρήξη με τις ΗΠΑ. Οι διαφορετικές οικονομικές και στρατηγικές προτεραιότητες των κρατών-μελών εξακολουθούν να δυσκολεύουν τη λήψη κοινών αποφάσεων.

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Ωστόσο, το μήνυμα προς τον Λευκό Οίκο είναι πλέον διαφορετικό: η Ευρώπη εμφανίζεται περισσότερο πρόθυμη να υπερασπιστεί τα οικονομικά και στρατηγικά της συμφέροντα, ακόμη και όταν γνωρίζει ότι οι επιλογές της θα προκαλέσουν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Επιπλέον δημοσιεύματα από άλλα διεθνή μέσα:

EU leaders’ chair proposes new cuts to EU 2028-2034 budget draft, suggests digital tax.

Kyiv’s allies push back against Trump and Putin’s provocations.

A Ukraine loan is in limbo after EU budget talks stall. Leaders will try again in 3 weeks.

EU leaders increasingly willing to challenge Trump over Ukraine funding, defense and tech taxes. Αναδημοσίευση και σύνοψη του σχετικού ρεπορτάζ του Politico.