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Η ραδιοχρονολόγηση των οστών τοποθετεί τον θάνατο περίπου στο 1500 π.Χ., αναζωπυρώνοντας τη διαμάχη για την ακριβή χρονολόγηση της μινωικής έκρηξης.

Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, η νέα ημερομηνία συνδέει χρονικά την καταστροφή με την παρακμή του μινωικού πολιτισμού κατά τον 15ο αιώνα π.Χ.

Το εύρημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς προσφέρει ένα άμεσο επιστημονικό δεδομένο για την ακριβή χρονολόγηση του καταστροφικού γεγονότος που άλλαξε τη μορφολογία του Αιγαίου.

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Ένα παιδί 15 ή 16 ετών, που έζησε και πέθανε πριν από περίπου 3.500 χρόνια στις ακτές του Αιγαίου, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές και επιστημονικές διαμάχες για την Εποχή του Χαλκού. Τα οστά του ενδέχεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που παραμένει ανοικτό εδώ και δεκαετίες: πότε ακριβώς εξερράγη το ηφαίστειο της Σαντορίνης και πόσο άμεσα συνδέθηκε η καταστροφή με την παρακμή του μινωικού κόσμου;

Η υπόθεση παρουσιάζεται από τους The Times, ενώ αποτελεί αντικείμενο του ντοκιμαντέρ του National Geographic «Lost Treasures of Ancient Greece: Pompeii’s Lost Twin».

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Το παιδί που δεν κατάφερε να τρέξει

Ο σκελετός βρέθηκε στο Çeşme-Bağlararası, στη σημερινή δυτική Τουρκία, περίπου 225 χιλιόμετρα από τη Σαντορίνη. Πρόκειται για έναν χώρο όπου έχουν εντοπιστεί ηφαιστειακή τέφρα και στρώματα καταστροφής από τσουνάμι τα οποία συνδέονται με τη μεγάλη έκρηξη της Θήρας.

Το αγόρι φαίνεται ότι ήταν περίπου 15-16 ετών και είχε παλαιότερο σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο, ο οποίος πιθανότατα του προκαλούσε χωλότητα. Όταν έφθασε το τεράστιο κύμα, δεν μπορούσε να κινηθεί αρκετά γρήγορα για να σωθεί.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τραυματίστηκε σοβαρά, μεταξύ άλλων στο μηριαίο οστό, και καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια. Η θέση στην οποία βρέθηκε το σώμα του δεν παραπέμπει σε κανονική ταφή.

Και εδώ βρίσκεται η τεράστια σημασία της ανακάλυψης: θεωρείται το πρώτο γνωστό ανθρώπινο θύμα που εντοπίζεται μέσα σε αποθέσεις τσουνάμι άμεσα συνδεδεμένες με την έκρηξη της Θήρας. (The Times)

Η χρονολόγηση που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα

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Για δεκαετίες επιστήμονες και αρχαιολόγοι διαφωνούν για την ακριβή ημερομηνία της λεγόμενης Μινωικής έκρηξης.

Μία από τις ισχυρότερες επιστημονικές χρονολογήσεις, βασισμένη μεταξύ άλλων σε κλαδί ελιάς που θάφτηκε από την ηφαιστειακή τέφρα, τοποθετεί την έκρηξη μεταξύ 1627 και 1600 π.Χ. με πολύ υψηλή πιθανότητα. Η παραδοσιακή αρχαιολογική χρονολόγηση, όμως, την τοποθετούσε αισθητά αργότερα. (PubMed)

Και τώρα εμφανίζεται ο 15χρονος.

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Σύμφωνα με τους Times, η ραδιοχρονολόγηση των οστών του τοποθετεί τον θάνατό του περίπου στο 1500 π.Χ., και πάντως όχι πριν από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα π.Χ.

Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν μετά την πλήρη επιστημονική αξιολόγηση της νέας μελέτης, η σημασία τους θα είναι τεράστια. Διότι ένα ανθρώπινο σώμα που σκοτώθηκε από το ίδιο το καταστροφικό γεγονός αποτελεί ένα εξαιρετικά άμεσο «ρολόι» για τη χρονολόγησή του.

Η νέα ημερομηνία φέρνει επίσης την καταστροφή χρονικά πολύ πιο κοντά στην παρακμή του μινωικού πολιτισμού, που γίνεται ιδιαίτερα εμφανής από τα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ. (The Times)

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Η έκρηξη που άλλαξε το Αιγαίο

Η Μινωική έκρηξη της Θήρας ήταν μία από τις μεγαλύτερες εκρηκτικές ηφαιστειακές εκρήξεις της ανθρώπινης ιστορίας.

Οι Times αναφέρουν ότι εκτιμάται πως εκτοξεύθηκαν περίπου 44 κυβικά χιλιόμετρα ηφαιστειακού υλικού. Η καταστροφή άλλαξε δραματικά τη μορφολογία της Σαντορίνης και δημιούργησε τεράστια τσουνάμι που εξαπλώθηκαν στο Αιγαίο.

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Ένα από αυτά έφθασε μέχρι τις ακτές της σημερινής Τουρκίας. Οι Times κάνουν λόγο για κύμα που ενδεχομένως έφθανε τα 85 πόδια – περίπου 26 μέτρα στην περιοχή όπου βρισκόταν ο νεαρός.

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Οι συνέπειες πρέπει να ήταν καταστροφικές για παράκτιους οικισμούς, λιμάνια, πλοία, εμπορικά δίκτυα και καλλιέργειες.

Ακρωτήρι: Η ελληνική «Πομπηία» χωρίς νεκρούς

Στη Σαντορίνη βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα παράθυρα που διαθέτουμε προς εκείνον τον χαμένο κόσμο: το Ακρωτήρι.

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Ο προϊστορικός οικισμός υπήρξε ένα εξαιρετικά ανεπτυγμένο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο του Αιγαίου, με σχέσεις με την Κρήτη, την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κύπρο, τη Συρία και την Αίγυπτο. Διέθετε πολυώροφα κτίρια, οργανωμένους δρόμους, εντυπωσιακές τοιχογραφίες και προηγμένο αποχετευτικό σύστημα.

Η ηφαιστειακή τέφρα σκέπασε τον οικισμό και, όπως συνέβη αιώνες αργότερα στην Πομπηία, διατήρησε εκπληκτικά κτίρια και αντικείμενα.

Υπάρχει όμως μία τεράστια διαφορά: στο Ακρωτήρι δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα σώματα.

Η επικρατέστερη εξήγηση είναι ότι προηγήθηκαν ισχυροί σεισμοί και οι κάτοικοι είχαν χρόνο να εγκαταλείψουν τον οικισμό πριν από την τελική καταστροφική έκρηξη.

Οι συστηματικές ανασκαφές άρχισαν το 1967 από τον καθηγητή Σπυρίδωνα Μαρινάτο και συνεχίστηκαν μετά τον θάνατό του υπό τον Χρίστο Ντούμα. (Santorini one)

Η Σαντορίνη εξακολουθεί να «ζει»

Και εδώ η αρχαιολογία συναντά εντυπωσιακά τη σημερινή πραγματικότητα.

Η Σαντορίνη δεν είναι απλώς ένα νησί χτισμένο πάνω στα απομεινάρια ενός αρχαίου ηφαιστείου. Αποτελεί μέρος ενός ενεργού ηφαιστειακού συστήματος, μαζί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο.

Και πράγματι, όπως θυμόμαστε όλοι, στις αρχές του 2025 η περιοχή βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς για τα σύγχρονα δεδομένα σεισμικής κρίσης.

Από τα τέλη Ιανουαρίου και τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφηκαν δεκάδες χιλιάδες σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή Σαντορίνης–Αμοργού. Το National Geographic αναφέρει περισσότερους από 28.000 σεισμούς, αρκετοί από τους οποίους ξεπέρασαν τα 5 Ρίχτερ. Νεότερη επιστημονική ανάλυση στο Nature χρησιμοποίησε κατάλογο άνω των 30.000 γεγονότων από τον Οκτώβριο του 2024 έως τις 25 Φεβρουαρίου 2025. (National Geographic)

Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες εγκατέλειψαν προσωρινά το νησί, σχολεία έκλεισαν, ελήφθησαν έκτακτα μέτρα και η Σαντορίνη τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν πως η κρίση δεν ήταν τόσο απλή όσο αρχικά φαινόταν.

Μελέτες που δημοσιεύθηκαν αργότερα κατέληξαν ότι υπήρξε αλληλεπίδραση τεκτονικών και μαγματικών διεργασιών, με μετακίνηση μάγματος και ρευστών σε βάθος, χωρίς τελικά να σημειωθεί η ηφαιστειακή έκρηξη που φοβήθηκαν πολλοί εκείνες τις εβδομάδες. (ScienceDirect)

Ένα παιδί γίνεται μάρτυρας της Ιστορίας

Τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια αργότερα, λοιπόν, ένα παιδί που δεν μπόρεσε να ξεφύγει από ένα γιγαντιαίο κύμα μπορεί να δώσει την απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της αρχαιολογίας της Μεσογείου.

Πότε ακριβώς εξερράγη η Θήρα; Και κυρίως: πόσο κοντά βρισκόταν χρονικά αυτή η κολοσσιαία φυσική καταστροφή στην αρχή του τέλους του μινωικού πολιτισμού;

Η απάντηση δεν έχει ακόμη κλειδώσει. Τα νέα επιστημονικά αποτελέσματα χρειάζονται αξιολόγηση και η μεγάλη διαμάχη μεταξύ αρχαιολογικής και ραδιοχρονολογικής χρονολόγησης δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα.

Αλλά ο 15χρονος του Çeşme-Bağlararası προσθέτει κάτι που έλειπε επί χιλιάδες χρόνια από το παζλ της Σαντορίνης: έναν άνθρωπο που βρέθηκε εκεί όταν ήρθε το κύμα.