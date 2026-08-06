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Ο αδελφός του εκλιπόντος δημοσίευσε ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας το ήθος και την προσφορά του Αντώνη Βιδάλη.

Τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι της Ραφήνας απέδωσαν φόρο τιμής στον ύπαρχο, ηχώντας τις σειρήνες τους κατά την αναχώρηση της σορού.

Η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι συμπαραστάθηκαν στο πένθος τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

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Συγκινητικός είναι ο αποχαιρετισμός στον ύπαρχο του Superferry, Αντώνη Βιδάλη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην καμπίνα του, από τον αδελφό του, Νίκο.

Όπως γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook για τον αδελφό του «έφυγες τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω σου ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ».

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Περιγράφοντας τον αδερφό του Αντώνη αναφέρει «ήσουν ένας άνθρωπος της προσφοράς, της ευθύνης και της αξιοπρέπειας. Όσοι είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν, γνώρισαν έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, ήθος και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο».

«Πάνω απ’ όλα όμως, ήσουν ο δικός μας άνθρωπος. Ο πολυαγαπημένος γιος και αδελφός, ο σύζυγος, ο πατέρας, που η οικογένειά του ήταν όλος του ο κόσμος. Η αγάπη, η φροντίδα και η έγνοια σου για όλους εμάς ήταν αστείρευτες. Μας προστάτευες, μας στήριζες και μας χάριζες δύναμη, χωρίς ποτέ να ζητάς τίποτα για τον εαυτό σου» συμπληρώνει.

«Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας Αντώνη. Να είναι γαλήνια τα νερά του τελευταίου σου ταξιδιού. Η αγάπη μας θα σε συνοδεύει για πάντα και η μνήμη σου θα είναι αιώνια» καταλήγει ο Νίκος Βιδάλης στο αντίο του προς τον αδελφό του.

Όλη η ανάρτηση του αδελφού του υπάρχου του Superferry

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Αγαπημένε μας Αντώνη,

Σήμερα σε αποχαιρετούμε με δάκρυα στα μάτια και στην ψυχή μας. Έφυγες τόσο ξαφνικά, αφήνοντας πίσω σου ένα κενό που δεν θα γεμίσει ποτέ.

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Ήσουν ένας άνθρωπος της προσφοράς, της ευθύνης και της αξιοπρέπειας. Υπηρέτησες τη θάλασσα με αφοσίωση, τίμησες το λειτούργημά σου και στάθηκες πάντα δίπλα σε όποιον σε χρειάστηκε. Όσοι είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν, γνώρισαν έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, ήθος και ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο.

Πάνω απ’ όλα όμως, ήσουν ο δικός μας άνθρωπος. Ο πολυαγαπημένος γιος και αδελφός, ο σύζυγος, ο πατέρας, που η οικογένειά του ήταν όλος του ο κόσμος. Η αγάπη, η φροντίδα και η έγνοια σου για όλους εμάς ήταν αστείρευτες. Μας προστάτευες, μας στήριζες και μας χάριζες δύναμη, χωρίς ποτέ να ζητάς τίποτα για τον εαυτό σου.

Σήμερα σου λέμε το πιο δύσκολο αντίο. Θα μας λείψει το χαμόγελό σου, η αγκαλιά σου, η φωνή σου, η παρουσία σου. Θα μας λείψεις κάθε μέρα, σε κάθε οικογενειακή στιγμή, σε κάθε χαρά και σε κάθε δυσκολία. Όμως θα ζεις για πάντα μέσα στις καρδιές μας, στις αναμνήσεις μας και σε κάθε κύμα της θάλασσας που τόσο αγάπησες.

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Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας Αντώνη. Να είναι γαλήνια τα νερά του τελευταίου σου ταξιδιού. Η αγάπη μας θα σε συνοδεύει για πάντα και η μνήμη σου θα είναι αιώνια.

Ως οικογένεια του Αντώνη, ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας όλους όσοι βρίσκονται σήμερα κοντά μας και όλους όσοι συμμερίστηκαν τον αβάσταχτο πόνο μας με την παρουσία τους, τα λόγια τους, τις προσευχές τους και την αγάπη τους. Η συμπαράστασή σας είναι πολύτιμη και μας δίνει δύναμη να σταθούμε όρθιοι αυτές τις δύσκολες ώρες.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπημένε μας Αντώνη.

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O αποχαιρετισμός των συναδέλφων του

Όταν το πλοίο με τη σορό του υπάρχου του Superferry αναχώρησε χθες, Τετάρτη, από το λιμάνι της Ραφήνας, τα πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι, απέδωσαν φόρο τιμής, με τις σειρήνες τους να ηχούν ως ένας ύστατος ναυτικός χαιρετισμός.

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