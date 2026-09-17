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Ένα ξεχωριστό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 στον υγρότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου στην Αργολίδα, καθώς δέκα φλαμίνγκο έκαναν στάση στην περιοχή.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr, τα εντυπωσιακά ροζ πτηνά, που ξεχωρίζουν για το χαρακτηριστικό τους φτέρωμα και την ιδιαίτερη παρουσία τους στα ρηχά νερά, επέλεξαν τον υγρότοπο ως ενδιάμεσο σταθμό κατά τη μεταναστευτική τους διαδρομή.

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Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Η εμφάνισή τους αναδεικνύει τη σημασία του υγροτόπου ως σημαντικού χώρου για την τροφοληψία και την ξεκούραση πολλών ειδών πουλιών. Παράλληλα, το θέαμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, καθώς τα φλαμίνγκο αποτελούν από τους πιο χαρακτηριστικούς επισκέπτες των ελληνικών υγροτόπων.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Η παρουσία τους αυτή την περίοδο συνδέεται με την έναρξη της φθινοπωρινής μετανάστευσης των πτηνών, κατά την οποία πολλά είδη μετακινούνται ομαδικά από τη μία ήπειρο στην άλλη, αναζητώντας ευνοϊκότερες συνθήκες και διαθέσιμη τροφή.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Η εικόνα των φλαμίνγκο στον υγρότοπο Ναυπλίου – Νέας Κίου αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση της οικολογικής αξίας αυτών των φυσικών περιοχών και του σημαντικού ρόλου τους για την άγρια ζωή.